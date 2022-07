Kreuzbandriss: Spaniens Putellas verpasst EM

Bittere Nachrichten für Spanien: Alexia Putellas (28) wird die EM in England verpassen. Die Weltfußballerin hat sich einen Tag vor Turnierstart das linke Kreuzband gerissen.

Am Mittwoch, den 6. Juli 2022 beginnt die Europameisterschaft der Frauen in England. Kurz zuvor jedoch hat Spanien, Deutschlands Gegner in Gruppe B, eine Hiobsbotschaft hinnehmen müssen - die derzeit wohl beste Fußballerin der Welt wird die EM verpassen.

Noch am Nachmittag hatte der spanische Verband vermeldet, Putellas hätte sich im Training am Dienstag eine Verstauchung im linken Knie zugezogen. Ein Einsatz bei der EM sei fraglich, wenige Stunden später war schließlich klar: Die Mittfeldspielerin des FC Barcelona wird nicht die gesamte EM verpassen, sondern noch viel mehr: Putellas hat sich das linke Kreuzband gerissen, die Weltfußballerin wird voraussichtlich sechs Monate fehlen.

Spanien, England - und wer noch? Die Favoriten der EM

Spanien ist am 12. Juli in Brentford (21 Uhr) der zweite deutsche Gegner - zum Auftakt trifft die DFB-Elf auf den EM-Zweiten Dänemark. Erster Kontrahent der Spanierinnen wiederum ist am Freitag (18 Uhr) in Milton Keynes Außenseiter Finnland.

Es wird seit langem das erste Länderspiel ohne Putellas sein, denn die hat seit Mai 2019 keines der jüngsten 33 Länderspiele verpasst. Ihr Ausfall wiegt schwer.