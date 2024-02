Kreuzbandriss: Saisonaus für Werder-Kapitänin Hausicke

Nach der 0:3-Niederlage von Werder Bremen gegen den SC Freiburg rückte das Ergebnis in den Hintergrund, denn Kapitänin Lina Hausicke hat sich schwer verletzt.

Es war ein gebrauchter Tag für den SV Werder Bremen in der Frauen-Bundesliga: Erst verletzte sich am Samstagnachmittag Lina Hausicke am Knie und musste bereits in Minute 23 vom Feld, dann zog der Gast aus Freiburg mit einem Doppelschlag entscheidend davon. Am Ende gewann der Sport-Club mit 3:0 und liegt in der Tabelle nur noch einen Zähler hinter Werder.

Viel bitterer als die vierte Heimniederlage ist aber, dass sich die schlimmsten Befürchtungen bei Hausicke am Abend bestätigten: Die Kapitänin erlitt einen Kreuzbandriss und wird damit für den Rest der Saison fehlen.

"Leider war in der Szene der Verdacht auf eine schwere Knieverletzung schon gegeben. Die Bestätigung durch die MRT-Bilder ist richtig bitter und macht das Ergebnis zur Nebensache", sagte Birte Brüggemann, Leiterin des Mädchen- und Frauenfußballs bei Werder.

"Brutaler Nackenschlag"

"Linas Verletzung ist ein brutaler Nackenschlag für uns", litt Verteidigerin Michelle Ulbrich mit ihrer Kapitänin mit. "Davon haben wir uns heute einfach nicht mehr erholt und sind nicht mehr rangekommen. Das ist deutlich schmerzhafter als die Niederlage."

Trainer Thomas Horsch lobte trotz der Nackenschläge die Einstellung seines Teams - und war sich sicher: "Wir werden das wegstecken, wir gehen in die Länderspielpause und werden entsprechend wiederkommen."

In der laufenden Saison kam die 26-Jährige Hausicke 13-mal in der Liga zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore. Damit bricht den Norddeutschen die nach Sophie Weidauer (sechs Tore) zweitbeste Schützin erst einmal weg.