Korpatsch bei den US Open erstmals in zweiter Runde

Im Alter von 28 Jahren steht Tamara Korpatsch zum ersten Mal in der zweiten Runde der US Open. Tatjana Maria blieb in ihrem Match dagegen chancenlos und schied aus.

Erstmals in New York unter den besten 64: Tamara Korpatsch. IMAGO/Hasenkopf

Tamara Korpatsch hat als erste deutsche Tennisspielerin bei diesen US Open die zweite Runde erreicht. Die 28-Jährige setzte sich am Dienstag mit 6:3, 6:2 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu durch und steht erstmals in ihrer Karriere beim Grand-Slam-Turnier in New York unter den besten 64.

Im ersten Satz lag Korpatsch bereits mit 5:0 vorne, erlaubte sich eine kleine Schwächephase, behielt jedoch die Nerven. Der zweite Durchgang war eine weitgehend klare Angelegenheit für die Weltranglisten-75.

"Das war mir vorher nicht klar, dass es so deutlich geht", sagte Korpatsch, die dieses Jahr in Wimbledon erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier die zweite Runde erreicht hatte. "Deshalb war es hier einfacher für mich. Vorher habe ich immer in der ersten Runde verloren, es war schwierig, den Durchbruch zu schaffen. Ich war immer ein bisschen ängstlich und wollte mit Druck gewinnen. Das ist jetzt weg."

Maria gegen Martic chancenlos

Eine Enttäuschung erlebte dagegen Tatjana Maria. Die 36-Jährige blieb beim

2:6, 1:6 gegen die Kroatin Petra Martic in 66 Minuten ohne jede Chance und muss damit bereits nach der ersten Runde ihre Koffer packen.

Schon zuvor hatte Laura Siegemund in New York als erste von fünf deutschen Spielerinnen im Hauptfeld eine Überraschung gegen die amerikanische Mitfavoritin Coco Gauff knapp verpasst.