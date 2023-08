Korpatsch bei den US Open erstmals in Runde zwei

Als erste Deutsche bei diesen US Open hat Tamara Korpatsch die zweite Runde erreicht. Über weite Strecken ihres Matches gegen Irina-Camelia Begu agierte die 28-Jährige souverän.

In New York erstmals unter den besten 64: Tamara Korpatsch. IMAGO/Hasenkopf

Tamara Korpatsch hat als erste deutsche Tennisspielerin bei den diesjährigen US Open die zweite Runde erreicht. Die 28-Jährige setzte sich am Dienstag mit 6:3, 6:2 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu durch und steht erstmals in ihrer Karriere beim Grand-Slam-Turnier in New York unter den besten 64.

Im ersten Satz lag Korpatsch bereits mit 5:0 vorne, erlaubte sich eine kleine Schwächephase, behielt am Ende jedoch die Nerven. Der zweite Durchgang war eine weitgehend klare Angelegenheit für die Weltranglisten-75.

Zuvor hatte Laura Siegemund in New York als erste von fünf deutschen Spielerinnen im Hauptfeld eine Überraschung gegen die amerikanische Mitfavoritin Coco Gauff knapp verpasst.