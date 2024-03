Kopie aus der Konkurrenzliga: NFL beschließt neue Kickoff-Regel

Die Kickoffs in der neuen NFL-Saison 2024 werden grundlegend anders aussehen als bisher. Die 32 Teambesitzer haben am Dienstag eine Regeländerung durchgewunken.

Die Kickoffs in der NFL werden in der Saison 2024 grundlegend anders aussehen. IMAGO/Schüler

Wie mehrere US-amerikanische Medien berichten, kommt zur neuen Saison die sogenannte "Hybrid Kickoff Rule". Diese Regeländerung - angeblich mit 29:3-Stimmen bestätigt, die Gegenstimmen kamen laut CBS von den Packers, Raiders und 49ers - wird den Spielbeginn und alle weiteren Kickoffs in der NFL revolutionieren.

Die Grundidee stammt aus der XFL, einer Konkurrenzliga zur NFL unter der Leitung von unter anderem Dwayne "The Rock" Johnson, wird für die NFL aber minimal angepasst. Wie in den vergangenen Jahren auch wird der Kickoff künftig weiterhin von der eigenen 35-Yard-Linie durchgeführt. Doch ansonsten ist vieles anders.

Die wichtigste Änderung: Die restlichen zehn Teamkollegen des Kickers warten nicht wie gewohnt ebenfalls an der eigenen 35-Yard-Linie - stattdessen stellen sie sich an der gegnerischen 40-Yard-Linie auf. Die Spieler des Return Teams positionieren sich in der sogenannten Setup Zone zwischen der eigenen 35- und 30-Yard-Linie, bis zu zwei Returner dürfen in der Landing Zone zwischen der Goalline und der 20-Yard-Linie auf den Kickoff warten.

Gesundheit der Spieler steht im Fokus

Abgesehen vom Kicker und den Returnern darf sich kein Spieler bewegen, bis der Ball den Boden oder einen Spieler innerhalb der Landing Zone berührt. Ein Fair Catch ist künftig nicht mehr erlaubt, bei Touchbacks beginnt der nächste Spielzug an der 30-Yard-Linie. Onside Kicks müssen künftig bei den Schiedsrichtern angekündigt werden, anschließend werden sie im alten Format ausgetragen. Überraschende Onside Kicks wird es damit nicht mehr geben.

Ziel dieser Regeländerung ist einerseits, die Return-Rate bei Kickoffs zu erhöhen, andererseits sollen schwere Verletzungen, insbesondere Gehirnerschütterungen, verringert werden, indem die Highspeed-Kollisionen eliminiert werden. Die Spieler nehmen schließlich nicht mehr über das halbe Feld Anlauf, bevor sie auf die gegnerischen Spieler treffen.

Nachdem die Anzahl der Returns in den vergangenen Jahren stetig zurückgingen - vergangene Saison lag die Return-Rate laut ESPN bei 21,7 Prozent -, erhoffen sich die Special Teams Coaches, die an der Regeländerung beteiligt waren, in der Saison 2024 eine Return-Rate von mindestens 80 Prozent. Gleichzeitig soll die Sicherheit der Spieler weiterhin gewährleistet sein.

Trade Deadline um eine Woche verschoben

Zunächst gilt die neue Regel nur für die Saison 2024, anschließend hält sich die NFL eventuelle Anpassungen vor. Am Montag wurde zudem bekannt, dass die Tackling-Regeln angepasst werden und das sogenannte "Hip-Drop-Tackle" abgeschafft werden soll. Auch die Trade Deadline ist Berichten zufolge von einer Änderung betroffen und soll künftig eine Woche später, nach Week 9 stattfinden.