Kontroverse um WM-Finale: "Der schlimmste Tag der FIFA-eSport-Geschichte"

Das Finale des FIFAe World Cup 2023 hat im Elfmeterschießen für einen handfesten Eklat gesorgt. Etliche eSportler, Caster oder sonstige Szene-Kundige haben sich zu Wort gemeldet - und teils harsche Kritik geübt.

"Was für ein absoluter Schandfleck. Der schlimmste Tag der FIFA-eSport-Geschichte." Diese Einschätzung stammt nicht etwa von einem Fan des Finalverlierers Mark 'Mark11' Zakhary - sondern von Tom 'Tom' Leese. Der englische eSportler ließ seiner Empörung über die Geschehnisse im Endspiel des FIFAe World Cup 2023 auf Twitter freien Lauf. Ihm gleich taten es zahlreiche Akteure der FIFA-Szene, die meisten kamen zu demselben Ergebnis: ein Skandal.

Doch was war überhaupt geschehen? Manuel 'ManuBachoore' Bachoore hatte sich im Elfmeterschießen zum Einzelweltmeister gekrönt. Was aber zumindest in den sozialen Medien fast schon zur Randnotiz geriet. Die Art und Weise wurde hingegen emotional diskutiert - und kritisiert. Denn das Controller-Overlay des unterlegenen 'Mark11' war während der entscheidenden Strafstöße dauerhaft zu sehen. Und wurde auf die Leinwand in der Halle übertragen.

Was für eine furchtbare Art, die Saison zu beenden. Matteo Ribera, eSport-Caster

'Mark11' beschwerte sich noch vor seinem ersten Elfmeter bei den Schiedsrichtern und auch anschließend noch weitere Male. Nach der sportlichen Entscheidung wurde hitzig erörtert, ob eine Wiederholung erfolgen müsse. Letztlich blieb es beim Triumph von 'ManuBachoore', der nicht nur bei Ex-Leipzig-Profi Richard 'RBLZ_Gaucho' Hormes "einen Beigeschmack" hinterließ.

"Marks Controller für die Elfmeter auf die große Leinwand zu übertragen, ist inakzeptabel", schrieb Ethan "EthxnH" Higgins von Team FUTWIZ: "Es ist eine Schande." eSerie-A-Caster Matteo Ribera stimmte mit 'Tom' überein und berichtete vom "dunkelsten Tag im FIFA-eSport". Außerdem habe er "Mitleid mit beiden Finalisten. Sie haben Manuels Moment und Marks Chancen ruiniert". Als Fazit zog Ribera: "Was für eine furchtbare Art, die Saison zu beenden."

Die Schiedsrichter haben es komplett vergeigt. Donovan 'Tekkz' Hunt, FIFA-eSportler

eSportler Danny Taylor stellte infrage, warum "sie Mark einfach ignoriert haben, wenn er ihnen doch schon vor dem ersten Elfmeter mitgeteilt hat, dass es ein Problem gibt". Selbst die Experten und Caster der FIFAe-Übertragung waren sich während der Live-Show uneinig. Kommentator Richard Buckley meinte später auf Twitter, für ihn "hätte das Elfmeterschießen wiederholt werden müssen".

Pedro Paulo 'FasT_PedroPaulo' Maia Costa von Oracle Esport Brazil sprach von einem "grotesken Fehler", das Controller-Overlay gezeigt zu haben. Donovan 'Tekkz' Hunt, der selbst am FIFAe World Cup teilgenommen hatte, machte die Offiziellen verantwortlich: "Die Schiedsrichter haben es komplett vergeigt." Moderator Brandon Smith fand es "schade, dass das Finale davon überschattet wurde". Und fügte an: "Wir werden nie wieder einen FIFAe World Cup wie diesen sehen."