Kommentar: Die Letzten ihrer Art

Sperren? Egal. Punkteabzüge? Wurscht. Das Wort Einsicht existiert in Rapids Block West nicht, wie er in seinen Darbietungen gegen den LASK deutlich demonstriert hat. Ein satirischer Brief an den Block von kicker-Österreich- Reporter Horst Hötsch.

Bravo, Burschen! Da ist euch echt was gelungen. War sicher nicht einfach, in den schweren Wochen, in denen all die Ungerechtigkeiten auf Rapid eingeprasselt sind, den Fokus zu bewahren. Aber ihr habt es tadellos hingekriegt. Zuerst habt ihr schöngeistig den alten Schönecker zitiert: "Wer zusammenhält, gewinnt!" Gut, dass es dann nur ein Unentschieden wird, damit kann ja keiner rechnen. Und dass der ebenso autoritäre wie legendäre Klubführer mit euch schon längst Schlitten gefahren wäre, muss heute auch keiner mehr wissen.

Klasse auf jeden Fall, wie ihr dem Entschuldigungs-Terror widerstanden habt. Alle habt ihr sie wieder eingebaut in eure Gesänge, die inkriminierten Wörter, die Gott und die woke Fußballwelt verboten haben. Seid's ja doch die Kreativsten in der Szene. Wie ihr aus den eh-schon-wissen Veilchen gleichlautende Linzer gemacht habt, grandios! Wie ihr dem Rangnick ausgerechnet das Hofmann-Zitat um die Ohren gehaut habt, quasi von Landsmann zu Landsmann, das war schon allerfeinste Klinge. Am genialsten war aber zweifelsohne euer Bundesliga-Chant und euer dabei zur Schau gestellter Sinn für Dramaturgie. Mit einem harmlosen Transparent habt ihr sie schon glauben lassen, glimpflich davongekommen zu sein, um sie dann mit voller Wucht als das Favoriten der Vereine zu geißeln. Chapeau! Auf die Idee, aus dem größten Bezirk des ältesten Gewerbes, den größten Verein desselben zu machen, muss man erst einmal kommen! Aber ihr seid eben wortgewandter als jeder Wendehals-Journalist.

Und wenn es jetzt vielleicht heißt, ihr habt dem Maßnahmenkatalog von Santa Hanappi zuwider gehandelt: Hallo, das ist, wie der Name schon sagt, ein Katalog, da kann man, muss man aber nix bestellen! Geht ja auch so, wie man gesehen hat. Die Spieler kommen nach dem Schlusspfiff immer noch zu euch, um sich zu bedanken, das Trainerteam auch. Wenn das nicht die deutlichste Form einer Einverständniserklärung für eure Fußball-Folklore ist! Und dafür soll man bestraft werden? Das ist ja fast so, als würde man jemanden plötzlich fürs Schnellverfahren das Auto wegnehmen. Wo gibt's denn sowas?

Ihr werdet sehen, das geht schon noch ein paar Jahre so, mit den homophoben Sprüchen, Herabwürdigungen und Beschimpfungen. Wisst ihr, das ist es ja auch, was euch so interessant macht. Es ist, wie den Dinosauriern beim Aussterben zuzusehen. Ihr seid die Letzten eurer Art.

Hoffentlich.