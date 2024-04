Kolstad holt Kreisläufer von GWD Minden

Der norwegische Top-Klub Kolstad Håndball ist auf der Suche nach einem neuen Kreisläufer in Deutschland, genauer gesagt beim Zweitligisten GWD Minden, fündig geworden.

Der neue Verein von Sveinn Jóhannsson steht fest - und es ist ein hochkarätiger: Der isländische Kreisläufer wird in der nächsten Saison für Kolstad spielen. Am vergangenen Freitag (26. April) wurde bekannt, dass Jóhannsson GWD Minden im Sommer verlassen wird (wir berichteten).

"Mein Agent hat mich kontaktiert und mir gesagt, dass Kolstad daran interessiert sein könnte, mich für die nächste Saison zu verpflichten", wird Sveinn Jóhannsson auf der Homepage des norwegischen Top-Klubs zitiert. "Natürlich war ich sofort interessiert", so der 24-Jährige.

Champions League statt 2. Liga

Bei Kolstad hat er die Aussicht, in der nächsten Saison Champions League zu spielen - statt 2. Liga mit GWD Minden. Kolstad Håndball um Superstar Sander Sagosen steht aktuell im Finale um die norwegische Meisterschaft.

Für GWD Minden hat Sveinn Jóhannsson bisher 16 Erst- und 28 Zweitliga-Spiele bestritten (30 bzw. 64 Tore). Der isländische Nationalspieler wechselte im Januar 2023 aus Dänemark (Skjern Håndbold) nach Ostwestfalen. Jóhannsson stieg am Ende der Saison 2022/23 mit GWD in die 2. Handball-Bundesliga ab. In der laufenden Spielzeit wollten die Grün-Weißen eigentlich um den direkten Wiederaufstieg mitspielen, stattdessen waren sie lange Zeit in akuter Abstiegsgefahr. Bei noch vier ausstehenden Spielen haben die Mindener inzwischen komfortable sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.