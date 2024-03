Kolstad gewinnt Grunddurchgang in Norwegen vorzeitig

Kolstad IL hat sich den ersten Platz im Grunddurchgang in der norwegischen Liga gesichert. Entscheidend war ein haarscharfer Sieg im direkten Duell mit Elverum.

Vier Punkte trennten Kolstad IL und Elverum Handbold vor dem entscheidenden Spiel am 24. von 26 Spieltagen in der norwegischen Eliteserien. Der Tabellenführer und amtierende Meister konnte mit einem Unentschieden demnach bereits den ersten Platz im Grunddurchgang klarmachen. Schon im Hinspiel triumphierte Kolstad mit 32:27.

Die Führung im ersten Durchgang wechselte mehrfach, leichte Vorteile hatte jedoch Kolstad. Elverum, das eine starke Deckung stellte, geriet erst Ende der ersten Halbzeit mit zwei Treffern in Rückstand. Bis dahin hatten 4553 Zuschauer in Trondheim ein absolut ausgeglichenes Handballspiel gesehen. Zur Pause führte Kolstad 15:14.

Nach dem Seitenwechsel bot sich dann dasselbe Bild. Mit Simen Lyse (10 Tore), Sander Sagosen (5 Tore) und Sigvaldi Gudjonsson (5/3 Tore) stachen bei Kolstad besonders drei Akteure aus der Offensivreihe heraus, insgesamt 20 Tore gingen auf das Konto des Trios. Dennoch blieb es eng, auf das 27:25 der Hausherren folgte ein Doppelschlag Elverums (27:27, 57.).

In der letzten Minute führte Kolstad dann 29:28, aber Elverum bekam nochmal einen Siebenmeter zugesprochen. Tobias Grøndahl, bisher mit sechs Treffern und vier verwandelten Strafwürfen, trat an. Diesmal allerdings war Torbjørn Bergerud im Weg, und die letzten Sekunden überstand der Spitzenreiter dann schadlos. Damit tütete Kolstad den ersten Platz ein.

Play-Offs und Abstieg

Die ersten acht Mannschaften gehen in Norwegen noch in die Play-Offs, um einen zweiten nationalen Titel auszuspielen. Dahinter bleiben drei Mannschaften vom weiteren Spielbetrieb völlig unbetroffen. Der Letztplatzierte steigt ab, die Plätze 12 und 13 müssen in eine Relegation. Mit TIF Viking steht der Absteiger bereits fest.

Und nicht nur der: Auch der erste Aufsteiger ist bereits ermittelt. Aus der 2. norwegischen Liga ist Follo HK der Sprung in die Beletage gelungen. Damit spielen die Handballer in den roten Trikots erstmals nach dem Abstiegs 2019/2020 wieder erstklassig. Follo ist der Aufstieg dabei drei Spieltage vor Schluss nicht mehr zu nehmen. Erst einen Punkt gab der Club in der laufenden Saison ab.

red

Eliteserien: Tabelle