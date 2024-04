Kohlbacher-Klartext nach Niederlage gegen MT Melsungen: "Deutlich zu wenig"

Ein erneuter Einbruch, und eine erneute Niederlage. Nach der Pleite der Rhein-Neckar Löwen gegen die MT Melsungen zeigte sich Jannik Kohlbacher enttäuscht, hofft weiterhin auf die European League als Musterwettbewerb. Dimitri Ignatow freute sich hingegen, das anstrengende Pokalwochenende so gut verdaut zu haben.

Von Müdigkeit war bei der MT Melsungen nach dem Pokalwochenende nichts zu sehen. Im Gegenteil: In der ersten Viertelstunde wirkten die Gäste wacher. Adam Morawski hatte nach zehn Minuten drei Paraden auf dem Deckel, die 5:1-Deckung mit Mandic an der Spitze machte Löwen-Spielmacher Juri Knorr das Leben schwer, und vorn fanden die in Weiß spielenden Melsunger gute Lösungen und Lücken.

Die Löwen kamen erst durch einen verstärkten Mikael Appelgren in die Partie und rissen das Spiel durch einen Doppelpack von Tobias Reichmann beim 9:8 herum. Bis zur Pause hielten die Nordhessen dann aber den Kontakt, verkürzten Sekunden vor der Sirene auf 14:13.

Nach dem Wechsel präsentierte sich die MT-Abwehr wieder stabil und energisch. Das Momentum lag nun bei den Gästen. Zumal Morawski nahtlos an die Leistung der ersten Hälfe anknüpfte und die Torwartleistung auf der Gegenseite komplett wegfiel. "In dieser Phase verlieren wir uns selbst", ärgerte sich Sebastian Hinze. So fand Dainis Kristopans richtig Spaß am Torewerfen. Zehn Minuten vor Schluss markierte der Lette mit seinem siebten Treffer das 25:20 für die MT (50.): Die Entscheidung.

"Deutlich zu wenig"

Rechtsaußen Dimitri Ignatow analysierte nach dem Spiel bei DYN: "Wir haben versucht wirklich alles zu geben. Das Wochenende war sehr anstrengend, und am Donnerstag direkt wieder zu spielen ist nicht ohne", so der Melsunger, der weiter strahlte: "Umso mehr freut es mich, dass wir uns heute - egal ob es Adam, Timo, Kristopans, Ivan oder ich waren - alle versucht haben reinzuhängen, damit wir dieses gute Gefühl mitnehmen können, und dass wir uns mit zwei Punkten belohnen durften."

Hinsichtlich der Vorbereitung auf die Löwen offenbarte er: "Wir haben so wie immer viel Video geguckt und versucht, die Achse Juri Knorr und Jannik Kohlbacher unter Kontrolle zu bekommen. Wenn du das halt schaffst, hat man den größten Teil vom Angriff schon überlebt. Dann heißt es nur noch: vorne die Dinger reinmachen und die Ruhe bewahren."

Ebendieser Jannik Kohlbacher haderte am DYN-Mikrofon mit der Niederlage: "Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht und eine gute Abwehr gespielt. Lediglich am Anfang haben wir mit dem Kreisspiel zwischen Arnarsson und Kristopans Probleme gehabt, sonst haben wir das Spiel ganz gut in der Hand gehabt", so der Kreisläufer, der konstatierte: "In der zweiten Halbzeit war es dann deutlich zu wenig. Wir haben zu viele Fehler gemacht und natürlich zu viele Bälle verworfen. Und dann hat Melsungen gerade in der zweiten Halbzeit verdient gewonnen."

Am Dienstag geht es für die Löwen in der European League gegen Sporting weiter. Kohlbacher zeigte sich hoffnungsvoll: " Die European League ist in dieser Saison unser guter Wettbewerb. Wir haben eine große Chance, ins Final 4 einzuziehen, und am Dienstag müssen wir gerade zuhause den Grundstein legen. Ich denke, Sporting ist natürlich eine sehr gute Mannschaft, aber da müssen wir nun den Fokus drauf legen."

Was ihm mutmache, beantwortete der Nationalspieler auch: "Wir haben ja schon mehrfach in dieser Saison gezeigt, wie gut wir spielen können. Das macht mir Mut. Wir haben in den letzten Wochen auch wieder eine bessere Formkurve erwischt, und da ist jeder heiß, jeder motiviert und wird da alles reinlegen, um eine gute Ausgangslage rauszuholen."

