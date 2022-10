Kölner Polizei wendet sich an Fans: "Szenen wie in Nizza dürfen sich nicht wiederholen"

Die Kölner Polizei hat sich im Vorfeld des Spiels des "Effzeh" gegen Nizza am Donnerstag mit einem offenen Brief an die beiden Fanlager gewandt.

Die Kölner Polizei wandte sich am Montag an die Fanlager des FC und von OGC Nizza. picture alliance/dpa

Nach den schweren Ausschreitungen zwischen Anhängern des 1. FC Köln und von OGC Nizza im Hinspiel suchen die deutschen Sicherheitsbehörden in der Domstadt den direkten Kontakt mit den Fans. "Wer anderen das Erlebnis Fußball verderben will, erhält von uns die 'Rote Karte'", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben.

Das Schreiben ist sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache verfasst.

"Szenen wie in Nizza dürfen sich in Köln nicht wiederholen!"

Die Kölner Polizei rechnet zum Rückspiel am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit "einer hohen Emotionalisierung gewaltbereiter Anhänger beider Klubs". Doch nach den Erfahrungen mit der eskalierten Lage und entsprechender Bestrafung des Bundesligisten rund um das Hinspiel an der Cote d'Azur Anfang September stellen die Beamten in dem Brief klar: "Szenen wie in Nizza dürfen sich in Köln nicht wiederholen!"

In Frankreich hatte es schwere Ausschreitungen und mehrere Verletzte gegeben. Ein Fan stürzte dabei vom Zuschaueroberrang. Die deutschen Behörden ermittelten 16 Verdächtige, die allesamt als "Gewalttäter Sport" bekannt sind. Gegen fünf Männer wurden Haftbefehle vollstreckt.