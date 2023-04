Köln stellt neuen Zuschauerrekord für Frauen-Bundesligaspiel auf

Erst am 1. Spieltag dieser Saison wurde ein neuer Zuschauerrekord für ein Frauen-Bundesligaspiel aufgestellt. Doch die junge Bestmarke wird in zwei Wochen geknackt werden.

Denn wie der 1. FC Köln mitteilte, wurden für das Heimspiel des 18. Spieltags am 23. April gegen Eintracht Frankfurt im Vorverkauf bereits mehr als 23.200 Tickets an die Frau und den Mann gebracht. Damit wird im RheinEnergieStadion ein neuer Rekord in Sachen Zuschauer bei einem Bundesligaspiel erreicht. Die alte Bestmarke lag bei exakt 23.200 Zuschauern und Zuschauerinnen, die am 1. Spieltag das Eröffnungsspiel der Saison 2022/23 zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt (0:0) verfolgten.

"Den Rekord schon jetzt gebrochen zu haben, ist der absolute Wahnsinn", freut sich Nicole Bender-Rummler, beim FC Leiterin für den Bereich Frauen- & Mädchenfußball. "Auf die Kölnerinnen, Kölner und die Fans des Frauenfußballs in Deutschland ist Verlass. Die riesige Unterstützung freut uns unheimlich und motiviert uns, weiter Gas zu geben." Der FC hatte im Vorfeld der Partie alle Ressourcen aktiviert, damit das Spiel in Organisation, Vermarktung und Ablauf einem Männer-Bundesligaspiel gleicht.

Köln peilt sogar die 30.000-Marke an

Und die Domstädterinnen werden nicht nur eine neue Bestmarke aufstellen, sondern wollen einen neuen Meilenstein aufstellen: "Jetzt peilen wir mit aller Vorfreude die 30.000er-Marke bei den Ticketverkäufen an", sagte Bender-Rummler selbstbewusst.

Der Frauen-Fußball spürt in dieser Saison die durch die EM im vergangenen Jahr entfachte Euphorie. Denn die Bundesliga konnte den Zuschauerrekord aus der Saison 2013/14 bereits am 9. Spieltag knacken - zwei Spieltage davor war bereits der Zuschauerschnitt aus der vorangegangenen Saison gefallen.