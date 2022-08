Köln bei Favre an der Côte d'Azur und in Belgrad

Die Europa Conference League führt den 1. FC Köln in der Gruppenphase nach Frankreich, Serbien und Tschechien. In Nizza kommt es zum Treffen mit Lucien Favre.

Auslosungszeremonie in Istanbul. AFP via Getty Images

Überschwänglich feierte der 1. FC Köln am Donnerstagabend den Einzug in die Gruppenphase der Europa Conference League. Gerade einmal 18 Stunden nach dem umjubelten Schlusspfiff in Szekesfehervar gingen die Blicke der sicher müden Augen dann nach Istanbul, wo die Auslosung der Gruppenphase über die Bühne ging. Die UEFA hatte keine Zeit zu verlieren, schließlich wird der erste von sechs Spieltagen bereits am 8. September ausgetragen.

Die Auslosung am Freitagnachmittag ergab charmante Reiseziele für den FC: Kölns Europa-Abenteuer geht in Serbiens Hauptstadt, an der französischen Côte d'Azur und in Tschechien weiter. Die Gegner in Gruppe D heißen Partizan Belgrad, OGC Nizza - Team von Trainer Lucien Favre - und 1. FC Slovacko.

Schwergewichte wie West Ham United oder der letztjährige Bayern-Bezwinger FC Villarreal blieben dem FC dagegen erspart.

Trainer Steffen Baumgart wird nach seiner Gelb-Roten Karte im Play-off-Rückspiel beim Fehervar FC (3:0) übrigens für das erste Gruppenspiel gesperrt sein.

Der erste Gruppenspieltag findet am 8. September, der letzte am 3. November statt. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Zweiten bestreiten eine Zwischenrunde gegen die Gruppendritten der Europa League. Ab Februar geht es mit den K.-o.-Runden weiter. Das Finale steigt am 7. Juni 2023 in Prag.