Koblenz rüstet mit Ex-Bundesligaspieler Regäsel nach

Yanni Regäsel hat einen neuen Klub gefunden. Der bei Hertha BSC ausgebildete ehemalige Bundesligaprofi unterschrieb am Freitag beim Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz.

Zurück in Deutschland: Über zwei Jahre nach seiner letzten Station in Duisburg hat Yanni Regäsel mit RW Koblenz einen neuen Arbeitgeber in seinem Heimatland gefunden. imago/Jan Huebner