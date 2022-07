Knothe kehrt zum FSV Frankfurt zurück

Der FSV Frankfurt hat sich erneut in der Abwehr verstärkt. Vom 1. FC Nürnberg kommt Noel Knote ablösefrei an den Bornheimer Hang.

Noel Knothe läuft in der kommenden Spielzeit wieder im Trikot von FSV Frankfurt auf. IMAGO/Johannes Traub

Der FSV Frankfurt treibt die Personalplanungen für die kommenden Spielzeit weiter auf Hochtouren voran. Nun wurde die anfällige Defensive (53 Gegentreffer in der abgelaufenen Spielzeit) mit Noel Knothe verstärkt. Der Abwehrspieler wechselt ablösefrei vom 1. FC Nürnberg an den Bornheimer Hang. Für den 23-Jährigen ist es eine Rückkehr zu seinem Jugendverein - bis 2014 schnürte er bereits seine Schuhe für die Schwarz-Blauen.

Knothe kommt mit einem klaren Ziel zu den im vergangenen Jahr abstiegsbedrohten Frankfurtern: "Die letzte Saison verlief für den FSV nicht wirklich zufriedenstellend. Die Mannschaft und ich wollen alles daransetzen, dass die kommende Spielzeit positiver verläuft", wird der Defensivspieler in der Vereinsmitteilung zitiert.

Fünf Zweitliga-Spiele für Nürnberg

Lange Eingewöhnungszeit werde der Neuzugang laut FSV-Trainer Tim Görner wohl nicht brauchen, da Knothe "nahezu seine gesamte Jugendzeit" in Frankfurt gespielt hat. Denn 2014 zog es ihn vom FSV zur Eintracht, wo er aber nach viereinhalb Jahren nicht den Sprung zu den Profis schaffte. Über den FC Pipinsried und dem Club kehrt er nun mit Erfahrung im Seniorenbereich zum FSV zurück - insgesamt stand er in fünf Zweitliga-Spielen und 55 Regionalliga-Partien auf dem Feld. "Noel vereint viele sportliche Attribute, die für uns für die kommende Saison sehr wichtig sein werden", so Thomas Brendel, Sportlicher Leiter des FSV.