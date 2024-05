Knorr sieht "sehr verdienten" Füchse-Sieg - und vermisst "maximale Intensität"

Juri Knorr wollte die einzige echte Titelchance der Rhein-Neckar Löwen in dieser Saison am Wochenende beim Schopfe packen. Entsprechend enttäuscht war der deutsche Nationalspieler nach dem 24:33 gegen die Füchse Berlin im Halbfinale der European League.

Wie so oft in dieser Saison hatten die Rhein-Neckar Löwen am Ende das Nachsehen. Eine knappe Angelegenheit war das 24:33 gegen die Füchse Berlin im Halbfinale der European League nicht. Das Final Four in Hamburg, das zum Triumphzug werden sollte, hält für die Mannheimer nun nur noch das Spiel um Platz drei gegen Dinamo Bukarest am Sonntag (15 Uhr) bereit.

"Berlin hat eine sehr hohe Qualität im Kader und spielt eine starke Saison", musste mit Juri Knorr ein sichtlich geknickter Löwen-Spielmacher nach Abpfiff anerkennen: "Sie haben heute sehr verdient gewonnen."

Den verheißungsvollen Beginn - die Löwen führten nach neun Minuten mit 5:3 - konnte der Außenseiter nicht bestätigen. Bereits zur Pause führte der Hauptstadtklub mit fünf Toren Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel wuchs der Rückstand kontinuierlich an. "Wir müssen uns vorwerfen, dass wir gut in die erste Halbzeit starten und dann zu viele freie Bälle verwerfen", haderte Knorr: "Uns hat dann insgesamt die maximale Intensität gefehlt."

Milosavljev als Faktor - Hinze lobt Dänen-Duo

Dejan Milosavljev (13 Paraden) zog den Löwen den Zahn, daraus machte Knorr erst gar keinen Hehl. Im Tempospiel wurden "unsere Fehler bestraft", wie der Spielmacher richtig analysierte. Auch für Trainer Sebastian Hinze waren die "individuelle Qualität von Gidsel oder Andersson und die starken Tempogegenstöße" spielentscheidend. Berlins dänisches Power-Duo erzielte zusammen 14 Tore (je sieben).

Füchse-Coach Jaron Siewert war hinterher "sehr zufrieden mit unserer Leistung". Nicht aber wegen seiner Ausnahmekönner im Angriff. "Das Ergebnis geht vor allem aus unserer guten Abwehr hervor", befand der 30-Jährige.

Dass die Trauben im Endspiel gegen Flensburg am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) höher hängen werden, das muss den Füchsen keiner zu erklären. "Gegen Flensburg müssen wir uns auf eine harte Abwehr und ihre variable Offensive einstellen", kündigte U-21-Weltmeister Nils Lichtlein ein.

Nur wenn das gelingt, kann Berlin seinen Traum von der Titelverteidigung realisieren.