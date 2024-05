Klubs finanzieren mit: Kanada setzt bei der Heim-WM auf Marsch

Jesse Marsch kehrt nach über einem Jahr Pause ins Trainergeschäft zurück - und wird Coach der kanadischen Nationalelf. Die Rahmenbedingungen sind dabei so ungewöhnlich wie die Verkündung.

Die kanadische Nationalmannschaft geht mit Jesse Marsch als Trainer die Heim-WM 2026 an. Der 50-jährige US-Amerikaner, der 2021 kurzzeitig RB Leipzig gecoacht hatte und seit seinem Aus bei Leeds United im Februar 2023 ohne Job war, folgt auf Mauro Biello. Dieser hatte im vergangenen Sommer interimsweise für Tim Herdman übernommen, der nach fünf Jahren im Amt zum MLS-Klub Toronto FC gewechselt war.

Der kanadische Verband verkündete Marschs Verpflichtung mit einem Video auf der Plattform X, in dem CEO Kevin Blue ihn via Facetime anruft und - angeblich - über seine Anstellung informiert. Marsch verspricht begeistert eine Mannschaft "mit Power und Inspiration", er könne "nicht erwarten, dass es losgeht".

Drei MLS-Klubs beteiligen sich finanziell - und sorgen für lange Job-Bezeichnung

Zu verdanken hat Marsch seinen neuen Job offiziellen Angaben zufolge auch drei MLS-Klubs. Demnach beteiligten sich die Besitzer der kanadischen Teams Vancouver Whitecaps, Toronto FC und CF Montreal finanziell. Deshalb lautet seine amtliche Bezeichnung auch "MLS Canada Men's National Team Head Coach".

"Jesse ist eine Führungspersönlichkeit, die unsere Herren-Nationalmannschaft - und den kanadischen Fußball im Allgemeinen - voranbringen wird, während wir in die wichtigste Zeit in der Geschichte unseres Sports eintreten", schwärmt Blue.

Bevor Kanada 2026 die WM gemeinsam mit den USA und Mexiko ausrichtet, wartet schon in diesem Sommer die erste Herausforderung auf Marsch: Die Mannschaft um Bayern-Profi Alphonso Davies nimmt an der Copa America 2024 teil, die parallel zur EM in den USA stattfindet. Kanada, derzeit Nummer 49 der Weltrangliste, trifft in der Gruppe A auf Weltmeister Argentinien, Peru und Chile.

Marsch, der als Co-Trainer der USA bereits Erfahrungen im Nationalmannschaftsbereich sammelte, hatte 2021/22 als Nagelsmann-Nachfolger in Leipzig schon nach fünf Monaten wieder gehen müssen. Leeds rettete er anschließend zwar vor dem Premier-League-Abstieg, in der Folgesaison war aber nach einer Sieglos-Serie im Februar Schluss.