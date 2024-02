Klose drückt Lazio gegen Bayern die Daumen

Wenn Lazio Rom am heutigen Mittwoch den FC Bayern empfängt, ist das für Miroslav Klose kein alltägliches Duell. Der frühere Römer und Münchner hofft auf eine Überraschung - glaubt aber nicht dran.

Man muss nicht bei den Buchmachern nachfragen, um die Favoritenrolle abzuklären: Alles andere als ein Weiterkommen des FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom wäre nicht nur eine große Überraschung, sondern auch ein großes Problem für Trainer Thomas Tuchel. Mit Miroslav Klose glaubt ein Experte für beide Klubs ebenfalls nicht an einen Triumph des Underdogs - hofft aber darauf.

"Ich bin so einer, der immer dem Außenseiter die Daumen drückt", sagte der ehemalige Torjäger vor dem Hinspiel an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) dem Münchner Merkur und der tz. "In diesem Fall auch deshalb, weil ich bei Lazio ein Jahr länger gespielt habe als beim FC Bayern. Ich glaube, dass es ein spannenderes Duell wird als beim letzten Mal. Ich denke allerdings auch, dass Bayern wieder weiterkommen wird."

"Diese fanatischen Fans können einen tragen"

Vor dem jähen Aus gegen Paris St. Germain (2:3/1:0) hatte der FC Bayern Lazio im Achtelfinale der Saison 2020/21 auswärts mit 4:1 und zuhause mit 2:1 bezwungen. "Einige Lazio-Spieler hatten damals ihre erste Champions-League-Saison gespielt. Mittlerweile können sie besser mit dieser großen Bühne umgehen", glaubt Klose. "Ich hoffe, dass das Stadio Olimpico voll sein wird. Diese fanatischen Fans können einen tragen, das weiß ich aus eigener Erfahrung."

Klose, der derzeit auf der Suche nach dem nächsten Trainerjob ist, war 2011 von München nach Rom gewechselt und hatte seine Karriere nach fünf erfolgreichen Jahren mit 60 Toren in 158 Spielen in Italien beendet. Für die Bayern hatte er zwischen 2007 und 2011 in 151 Partien 53-mal getroffen.

Obwohl Lazio in der Serie A derzeit nur auf dem achten Platz - und damit zwei Positionen hinter Erzrivale AS Rom - steht, warnt der 45-Jährige vor "interessanten Spielern" im Kader von Trainer Maurizio Sarri, etwa Ciro Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson oder Manuel Lazzari, der "über die Außen auch ordentlich Dampf machen" könne. "Das sind Profis, bei denen ich sage, mit ihnen könnte eine Überraschung gelingen. In der Abwehr müssen sie sich aber gegen Harry Kane, Jamal Musiala & Co. zusammenreißen."