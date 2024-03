Klopps Schlüssel: "Alles geben und das Chaos, das kreiert wird, ignorieren"

Der FC Liverpool könnte der Meisterschaft in der Premier League am Wochenende einen entscheidenden Schritt näherkommen, während sich die Konkurrenten Manchester City und Arsenal gegenseitig die Punkte wegnehmen. Jürgen Klopp betrachtet die Partie gegen Brighton jedoch unabhängig vom Spitzenspiel.

Gut gelaunt in Richtung Triple? Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool noch gute Chancen auf zwei weitere Titel. Liverpool FC via Getty Images

Es wird ein wegweisender Sonntag im Dreikampf um den Titel in der Premier League: Nicht nur, dass Tabellenführer Arsenal beim Dritten Manchester City gastiert (17.30 Uhr), unmittelbar davor muss der aktuell zweitplatzierte FC Liverpool ran. Die Reds empfangen Brighton & Hove Albion (15 Uhr).

Für Jürgen Klopp und seine Mannschaft bietet sich also die große Chance, auf mindestens einen der beiden Konkurrenten Boden gutzumachen. Der Coach selbst blickt jedoch nicht nach Manchester, wie er auf der Pressekonferenz vor dem 30. Spieltag erklärte: "Ich sehe das Spiel unabhängig von dem anderen Spiel. Es ist ein Heimspiel und wir gehen auf drei Punkte, aber wir alle wissen, wie schwierig das gegen Brighton ist."

Klopp über Brighton: "Könnte diese Spielweise nicht trainieren"

Unangenehm macht das Duell für die Reds vor allem, dass die Seagulls am liebsten den Ball in den eigenen Reihen haben - genau wie Liverpool selbst. "Wir müssen mehr Ballbesitz haben, das ist der beste Weg, um sie zu verteidigen." Klopp lobte seinen Gegenüber Roberto de Zerbi, der zuletzt sogar mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. "Ich könnte diese Spielweise nicht trainieren, das geht gegen meine Persönlichkeit, aber es ist schön anzusehen. Es ist sehr fordernd für die Spieler, sehr klar strukturiert."

Durch ihre Art Fußball zu spielen könne Brighton an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen. "Aber die gute Nachricht ist: Das können wir auch", betonte Klopp. Dies gilt es im Saisonendspurt zu beweisen. "Es sind noch sicher 12 Spiele, vielleicht 14, vielleicht 15. Das sind nicht so viele, aber innerhalb von einer kurzen Zeit. Es ist schwierig und jeder braucht Glück, auch mit Verletzungen. Das hatten wir bislang nicht und ich hoffe, dass wir es jetzt haben", erklärte der Coach dem unter anderem weiterhin Torwart Alisson (Oberschenkelverletzung), Trent Alexander-Arnold (Außenbandriss Knie), Joel Matip (Kreuzbandriss) oder auch Diogo Jota (Seitenbandriss Knie) fehlen.

Sorgen bereitete in der Länderspielpause auch die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Linksverteidiger Andrew Robertson bei Schottlands Test gegen Nordirland. "Da schauen wir Tag für Tag, aber es ist nicht so schlimm", erklärte Klopp optimistisch. Der Rest des Lazaretts wird "ab nächste Woche nach und nach zurückkommen".

Wenn man mir im Sommer gesagt hätte, dass wir jetzt da oben mit Arsenal und ManCity stehen, hätte ich sofort unterschrieben. Jürgen Klopp

Trotz der verpassten Chance auf den so wichtigen Sieg stimmt Klopp die aktuelle Tabellensituation, in der Liverpool die Chance hat, "um alles kämpfen zu können", positiv. "Wenn man mir im Sommer gesagt hätte, dass wir jetzt da oben mit Arsenal und ManCity stehen, hätte ich sofort unterschrieben."

Wie man im Titelrennen die Nerven behält, das weiß Jürgen Klopp aus seiner langjährigen Erfahrung - wenngleich es bei seinen drei nationalen Meistertiteln (einen mit Liverpool, zwei mit Dortmund) nie so eng zuging, wie in der laufenden Premier-League-Saison. Der Weg bleibt dennoch der gleiche: "Wir müssen alles geben und das Chaos, das von außen versucht wird zu kreieren, ignorieren."