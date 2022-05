Klopp: "Zu 100 Prozent für die Ukraine"

Jürgen Klopp absolvierte die Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining in bester Stimmung. Doch gegen Ende wurde der Trainer des FC Liverpool nachdenklich, ernst - aus gutem Grund.

Findet es richtig, dass das CL-Finale nicht in St. Petersburg stattfindet: Jürgen Klopp. IMAGO/Agencia EFE

Aus dem Stade de France berichtet Thomas Böker

Angesprochen auf die besonderen Umstände dieses Finals in Paris infolge des Angriffskriegs von Putin gegen die Ukraine - St. Petersburg wurde dieses Endspiel von der UEFA zurecht weggenommen - rang Klopp um Worte. Dann sagte er: "Es ist genau die richtige Botschaft an Russland, dass dieses Finale nun hier stattfindet. Das Leben geht weiter, auch wenn man es versucht, zu zerstören. Zu 100 Prozent werden wir auch für die Ukraine spielen." Damit sprach der deutsche Coach vielen aus der Seele.

Denn Fußball verbindet und spaltet nicht. So soll, so muss es sein. Gerade in diesen traurigen Zeiten.

