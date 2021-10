Klopp spielt 5:0-Coup herunter - Keita überrascht alle

5:0 bei Manchester United, ungeschlagen seit 6. April - warum Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Freitag trotzdem den Zeigefinger hob.

Als der FC Liverpool am vergangenen Sonntag zur Pause mit 4:0 im Old Trafford führte, wurde Jürgen Klopp nicht euphorisch, sondern ernst. "Es ist jetzt ganz wichtig, dass ihr mir glaubt", habe er seinen Spielern gesagt: "Wir müssen besser spielen."

Ob sie ihm das wirklich glaubten, bleibt zwar zweifelhaft, Klopps Ansinnen aber dürfte klar geworden sein und lässt sich auf den ganzen Saisonstart übertragen: Weder habe Liverpool schon etwas gewonnen, noch sei alles optimal gelaufen.

"Ich weiß, wie es klingt", sagte Klopp am Freitag über den Coup in Manchester, "die Welt ist so: Du gewinnst 5:0 gegen United und alles ist perfekt. Aber das war es nicht! Das war es nicht! United hatte klare Torchancen, die wir ihnen gestattet haben. In diesen Situationen sollten wir uns nicht auf Ali (Torwart Alisson, Anm. d. Red.), Glück oder sonst etwas verlassen."

Liverpool wie 1989? - Thiago und Fabinho fehlen weiter

Auch wenn Liverpool am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Tabellenfünften Brighton erstmals seit 1989 24 ungeschlagene Pflichtspiele aneinanderreihen könnte, gebe es also sehr wohl noch etwas zu verbessern, warnt Klopp und spricht lediglich von einem "Okay-Start" des Tabellenzweiten, "in dem wir unsere Tiefen hatten".

Offensichtlicher ist, dass personell nicht alles rund läuft, auch wenn die Reds weit von der Notlage der Vorsaison entfernt sind. Thiago (Wadenverletzung) konnte zwar am Donnerstag ein auf ihn angepasstes Mannschaftstraining absolvieren, ist laut Klopp aber weiterhin "nicht in der Lage, ein Fußballspiel zu bestreiten". Fabinho fällt erneut mit Knieproblemen aus.

Dafür steht Naby Keita schon wieder vor dem Comeback, obwohl ihn Paul Pogba am Sonntag so rüde abgeräumt und zur Auswechslung gezwungen hatte. "Wir waren alle überrascht", so Klopp, "er hat Glück gehabt."