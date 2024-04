Klopp nach Heimpleite: "Es muss sich jetzt schlecht anfühlen"

33 Spiele lang war der FC Liverpool zuhause wettbewerbsübergreifend ungeschlagen (28 Siege, 5 Remis). Dann aber kam Atalanta Bergamo am Donnerstagabend an die Anfield Road und sorgte für eine faustdicke Überraschung.

"Die Leistung von manchen heute war nach dem Motto: 'Hoppla, wow, ich wusste gar nicht, dass sie so überhaupt spielen können'", erklärte Jürgen Klopp bei TNT Sports nach der 0:3-Heimpleite im Viertelfinalhinspiel der Europa League gegen die Italiener. "Viele sahen in manchen Momenten regelrecht verloren aus." Der Knackpunkt im Spiel für den Coach der Reds war die fehlende taktische Disziplin bei seinem Team, das Bergamo immer wieder sehr viel Raum in Tornähe eröffnete. "Die taktische Disziplin war nicht da, wir haben fußballerisch die Nerven verloren. Gerade wenn der Gegner so aggressiv ist, musst in den wichtigen Zonen offensiv die Zweikämpfe gewinnen."

Über die vergleichsweise eher maue Stimmung an der Anfield Road, wo die Liverpool-Fans als Protest gegen neue Ticketpreise unter anderem keine Fahnen mitgebracht hatten, meinte Klopp indes: "Man kann nicht hier einfach das Licht anknipsen und erwarten, dass automatisch eine tolle Atmosphäre da ist. Dafür muss man auch etwas tun", so der 56-Jährige. Dies aber habe sein Team an diesem Abend nicht geschafft. Die Pleite, so Klopp, das habe er auch seinen Spielern gesagt, "muss sich jetzt schlecht anfühlen, denn es war schlecht". Gerade aus diesem Grund aber erwartet der Coach im Premier-League-Heimspiel gegen Crystal Palace (Sonntag, 15 Uhr) eine Reaktion.

Klopp: "Solange wir noch spielen, sind sie nicht weiter"

Bergamo dagegen erwischte einen nahezu perfekten Europapokalabend, an dem defensiv wie offensiv nahezu alles gelang. Im erst dritten Aufeinandertreffen beider Klubs in einem internationalen Wettbewerb gelang Atalanta damit im zweiten Auswärtsspiel der zweite Sieg an der Anfield Road. Am 25. November 2020 hatten die Italiener in der Gruppenphase der Champions Leagie in Liverpool - inklusive eines Treffers von Robin Gosens - mit 2:0 gewonnen. Aus zwei Partien beim LFC holte Atalanta also bislang zwei Siege mit insgesamt 5:0 Toren.

Apropos fünf Tore: Sein bislang einziges Spiel in Bergamo hatte Liverpool damals wenige Wochen vor der Heimniederlage gewonnen - und zwar am 3. November 2020 mehr als klar mit 5:0. Ein gutes Omen? In jedem Fall hofft Klopp durchaus noch aufs Weiterkommen - auch wenn er um die Schwere der Aufgabe weiß: "Können wir kontern und dort gewinnen? Ja, wenn wir gut spielen, ist das möglich. Können wir 3:0 gewinnen? Keine Ahnung. Es fühlt sich jetzt so an, als ob sie schon durch sind. Aber solange wir noch spielen, sind sie es nicht."