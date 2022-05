Klopp gibt sich die Schuld für Mané-Fehlschuss

Sadio Mané hätte das FA-Cup-Finale schon früher für Liverpool entscheiden können. Verschoss er seinen Elfmeter wegen Jürgen Klopp?

Am Ende lagen sie sich trotzdem jubelnd in den Armen: Jürgen Klopp und Sadio Mané. IMAGO/Shutterstock

Mit diesem Matchwinner hatte im FA-Cup-Finale wohl niemand gerechnet: Kostas Tsimikas (26) wurde am Sonntag in Wembley in der 111. Minute eingewechselt, weil Andy Robertson Krämpfe plagten, und entschied am Ende als siebter Liverpooler Schütze das Elfmeterschießen gegen Chelsea.

"Das war mein erster Elfmeter", verriet der Grieche, der vor zwei Jahren als Linksverteidiger-Backup von Olympiakos Piräus gekommen war, im Anschluss. "Vielleicht sollte ich jetzt öfter schießen."

Eigentlich war alles auf einen anderen Matchwinner hinausgelaufen, nachdem Chelsea-Kapitän Cesar Azpilicueta früh den Pfosten getroffen hatte. Doch Sadio Mané scheiterte an Edouard Mendy, anstatt den 5:4-Sieg perfekt zu machen. Und offenbar hatte daran auch Jürgen Klopp einen Anteil.

"Sadios Elfmeter ist zu mindestens 50 Prozent meine Verantwortung"

"Sadios Elfmeter ist zu mindestens 50 Prozent meine Verantwortung", räumte der Trainer hinterher auf der Pressekonferenz ein. Weil Mendy, Manés Teamkollege bei der senegalesischen Nationalmannschaft, dessen Lieblingsecke genau kenne, "habe ich ihm gesagt, er soll es genau umgekehrt machen. Wie so oft in meinem Leben habe ich gemerkt, ich hätte besser die Klappe halten sollen."

Im Afrika-Cup-Finale hatte Mané in der regulären Spielzeit vom Punkt verschossen, im Elfmeterschießen aber zum Sieg getroffen - jeweils hatte er mit rechts die linke Ecke anvisiert. Diesmal versuchte er es nach Klopps Ansage erfolglos rechts. "Aber wir haben es trotzdem geschafft", sagte Klopp erleichtert. Tsimikas' "Lieblingsecke" konnte Mendy schließlich nicht kennen.