Klopp: "Die Kritik ist absolut berechtigt"

Womöglich hat der FC Liverpool binnen drei Tagen zwei Titel verspielt. Jürgen Klopp gibt noch nicht auf, lässt aber durchblicken, wie die jüngsten Rückschläge seine Spieler belasten.

In der Europa League muss ein Wunder her, in der Premier League zumindest eine Aufholjagd: Verlässt Jürgen Klopp Liverpool ohne weiteren Titel? IMAGO/Sebastian Frej

"Ich verstehe voll und ganz, dass Sie diese Fragen stellen müssen", sagte Jürgen Klopp, machte dann aber ziemlich deutlich, dass sie ihm trotzdem nicht passen. Was das jetzt fürs Titelrennen bedeute, wollte ein Reporter nach Liverpools 0:1-Heimniederlage gegen Crystal Palace auf der Pressekonferenz wissen. "Ich bin nicht dumm", entgegnete Klopp, "die Antwort ist ziemlich einfach."

Sie lautet: Bei noch sechs Spielen müssen die Reds (71 Punkte) den neuen Spitzenreiter Manchester City (73) und den punktgleichen FC Arsenal (71) wieder überholen, wollen sie Klopp mit dem Meistertitel verabschieden. "Es ist einfach frustrierend, dass wir jetzt auf andere angewiesen sind", haderte Linksverteidiger Andy Robertson. "Wir dürfen nun keine Punkte mehr liegenlassen."

Gegen Palace hatte Liverpool zwar genug Chancen, um den nächsten Ausrutscher nach dem 2:2 bei Manchester United zu verhindern, aber auch eine so schwache erste Hälfte hingelegt, dass Klopp einräumte: "Die Kritik ist völlig okay und absolut berechtigt. Jetzt geht es darum, wie wir damit umgehen."

"Wir haben gegen Atalanta ein bisschen mehr als ein Spiel verloren"

Schon gegen Palace hatte der Trainer eine Reaktion nach dem 0:3-Debakel gegen Atalanta Bergamo im Europa-League-Viertelfinalhinspiel erwartet. Doch die jüngsten Rückschläge haben offenbar Spuren hinterlassen. "Wir haben eine Reaktion gesehen - nämlich, dass wir gegen Atalanta ein bisschen mehr als nur ein Spiel verloren. Das hat nicht geholfen. Und dazu kam das United-Spiel davor, in dem wir Punkte liegengelassen haben."

Haben die Reds binnen drei Tagen zwei Titel verspielt? "Wenn wir spielen wie in der ersten Halbzeit - warum sollten wir Meister werden? Wenn wir spielen wie in der zweiten, können wir Fußballspiele gewinnen. Und wenn wir Fußballspiele gewinnen, werden wir sehen, wie viele", gab Klopp nicht auf, ließ sich aber auch nicht gerade eine Kampfansage entlocken.

Die nächsten Aufgaben haben es schließlich in sich: Das Rückspiel in Bergamo am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ist die erste von vier Auswärtspartien am Stück, und das alles innerhalb von nur neun Tagen. In der Liga warten dabei Fulham (21.4.), Everton (24.4.) und West Ham (27.4.). "Das wäre ohnehin schwierig geworden", sagte Klopp. Seit Sonntag ist es noch ein wenig schwieriger.