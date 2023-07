Kittel zu Tschenstochau und direkt in die Champions League

Sonny Kittel verabschiedet sich vom deutschen Fußball und wechselt zum polnischen Meister Rakow Tschenstochau.

Nach den Stationen Eintracht Frankfurt, FC Ingolstadt und Hamburgers SV sucht Sonny Kittel nun in Polen eine neue Herausforderung. Der amtierende Meister Tschenstochau stattete den 30-jährigen Mittelfeldspieler mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2026 aus.

Sonny ist ein flexibel einsetzbarer Spieler, der uns im Zentrum mehr Varianten geben wird. Sportdirektor Robert Graf

"Sonny ist ein flexibel einsetzbarer Spieler, der uns im Zentrum mehr Varianten geben wird", stellt Tschenstochau Sportdirektor Robert Graf die Erwartungen an den Transfer in einer Klubmitteilung heraus. "Wir hoffen, dass er uns mit seiner Qualität bei unseren ambitionierten Zielen helfen kann. Wir wollen einen breiten und starken Kader aufbauen, deshalb passt die Verpflichtung von Kittel sehr gut zu uns."

Die gesteckten Ziele sind beim amtierenden Meister und Pokalsieger 2022 nach den erfolgreichen Zeiten höher geworden. Tschenstochau steckt schon mitten in den Pflichtspielen: Nach dem verlorenen Supercup-Spiel gegen Pokalsieger Legia Warschau (5:6 nach Elfmeterschießen) am vergangenen Samstag, tritt der Klub aus dem Süden Polens in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation an.

Zwei Siege gegen Tallinn, nun wartet Qarabag

Gegen Flora Tallinn aus Estland feierte Rakow zwei Siege (1:0, 3:0) und trifft in der zweiten Runde auf den aserbaidschanischen Verein Qarabag Agdam. Das Hinrundenspiel in Tschenstochau findet schon an diesem Samstag statt - möglicherweise das erste Spiel für Kittel.

Sein letztes Pflichtspiel endete für den Hamburger SV enttäuschend, denn in der Relegation gegen den VfB Stuttgart stand zuhause ein bitteres 1:3, bei dem er durch einen fulminanten Schuss zur Führung für ein wenig Hoffnung sorgte. So war es aber für Kittel der zweite knapp verpasste Aufstieg mit den Hanseaten in Folge. Insgesamt absolvierte er seit der Ankunft an der Alster 2019 140 Pflichtspiele für den HSV, nachdem der gebürtige Gießener 2010 bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga debütierte.

MLS, Saudi-Arabien und schlussendlich Polen

Kittels erstes Auslandsengagement hätte im Sommer 2022 beinahe in der MLS bei DC United stattgefunden oder im Winter 2023 in Saudi-Arabien. Ende Ende Januar bestand er schon bei einem nicht genannten Verein des Wüstenstaats den Medizincheck, doch auch weil der HSV keinen sportlichen Ersatz fand, platzte der für Kittel wohl sehr lukrative Wechsel.

Nun startet er das "Abenteuer" in Polen und das findet statt beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga nun in der Champions League statt, auch wenn es vorerst nur die Qualifikation zur Königsklasse ist.