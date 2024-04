Kimmichs wichtige Rolle als Rechtsverteidiger

In der 64. Minute wurde er zum Matchwinner. Joshua Kimmich köpfte den FC Bayern ins Halbfinale der Champions League und ist mit der kicker-Note 1,5 zugleich der Spieler des Spiels. Auch aufgrund der Interpretation seiner neuen, alten Position.

Auch wenn es nicht seine bevorzugte Position ist, auch wenn er sich lieber im Zentrum sieht, das Spiel gestaltet, der Dreh- und Angelpunkt im bayerischen Mittelfeld ist - Joshua Kimmich überzeugte gegen den FC Arsenal in seiner Rolle als Rechtsverteidiger. Im Hin- wie im Rückspiel meldete er Londons Gabriel Martinelli ab. Kimmich verteidigte konsequent, höchst diszipliniert, erfüllte die Erwartungen des Trainers - und belohnte sich, seinen Auftritt und den FC Bayern darüber hinaus mit seinem herausragenden Kopfballtor zum 1:0, das das Weiterkommen sicherte.

Zurecht erntet er dafür intern wie extern Applaus. Auch die Anerkennung, die in dieser Saison aus mehrerlei Gründen ausblieb und er selbst vermisst hatte. Ihm habe die Rückendeckung gefehlt, sagte er nach dem Spiel offen und ehrlich.

Erinnerungen an Lissabon 2020

Mit Leistungen wie diesen am Mittwochabend, mit dieser Einstellung, seine Aufgabe bedingungslos zu erfüllen, selbst wenn es nicht auf der gewünschten Position ist, ist er als Rechtsverteidiger wertvoll. Damit kann er in dieser noch restlichen Saison, in der der Champions-League-Titel nach dem Einzug ins Halbfinale nicht mehr völlig utopisch erscheint, ein wichtiger Faktor für die Münchner und im System von Trainer Thomas Tuchel werden.

Immer wieder hatte Kimmich selbst betont, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen - egal, wo ihn der Chefcoach aufstellt. Auf der Rechtsverteidiger-Position, so wie einst beim Final-Turnier in Lissabon, als die Bayern 2020 den Henkelpott holten, hilft er dem Team mit dieser Interpretation seiner Rolle und der an den Tag gelegten Disziplin am meisten weiter.