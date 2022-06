Kimmich will es sich und seinen Kritikern beweisen

Nach achtmonatiger Abstinenz in der Nationalmannschaft steht Joshua Kimmich (27) am Samstag in Bologna gegen Italien vor dem Comeback - und zugleich vor einer besonderen Bewährungsprobe. Denn am Ende einer ziemlich unbefriedigend verlaufenen Rückrunde geht es für den Münchner darum, seinen Status als Stammkraft im Mittelfeldzentrum zu verteidigen.

Unumstritten? Joshua Kimmich. Getty Images