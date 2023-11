Kimmich und Gündogan? "Das ist das höchste Level"

Lange ist Pascal Groß in Deutschland unterhalb des Radars geflogen, mit nun 32 Jahren aber spielt er sich in der Nationalmannschaft fest. Im kicker-Interview blickt er auf seine Entwicklung - und bricht eine Lanze für die direkten Konkurrenten Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich.

Abseits der breiten Öffentlichkeit entwickelte sich Pascal Groß in den vergangenen Jahren zu einem der interessantesten und besten Teamspieler der Premier League: Der 32-Jährige, der seit 2017 für Brighton & Hove Albion kickt, überzeugte auf der Insel jahrelang auf mehreren Positionen mit seiner spielerischen und taktischen Reife, seiner Technik und Torgefahr sowie seiner körperlichen Robustheit. Doch er musste bis zum vergangenen September warten, ehe er erstmals eine Einladung fürs DFB-Team bekam.

Unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick feierte er gegen Japan (1:4) sein Debüt, unter Interimscoach Rudi Völler wurde er gegen Frankreich (2:1) eingewechselt, unter dem neuen Nationaltrainer Julian Nagelsmann startete er gegen die USA (3:1) und gegen Mexiko (2:2). Drei Trainer in den ersten drei Länderspielen - damit gelang dem gebürtigen Mannheimer ein Kunststück, das keinem seiner 968 Vorgänger in der deutschen Nationalmannschaft gelungen war.

Plädoyer für Gündogan und Kimmich

Sieben Monate vor der Heim-EM darf er sich inzwischen große Hoffnungen darauf machen, auch im kommenden Sommer dabei zu sein. Zunächst aber stehen die Tests gegen die Türkei und in Österreich an. Mit Groß, der als Mittelfeldspieler oder Rechtsverteidiger denkbar ist. Er selbst sieht sich primär in der Zentrale, wie er im exklusiven kicker-Interview (Montag) sagt: "Dort ist man viel am Ball, kann der Mannschaft Stabilität geben - Sicherheit, mit dem Ball, gegen den Ball. Man kann die Angreifer in gute Positionen bringen und zudem in beide Richtungen für eine gute Balance sorgen."

Im Mittelfeldzentrum steht Groß in Konkurrenz mit Spielern wie DFB-Kapitän Ilkay Gündogan oder Joshua Kimmich, der ebenfalls Führungsanspruch besitzt. Dass es in Deutschland Debatten darüber gibt, ob die Paarung Gündogan/Kimmich überhaupt sinnvoll und möglich sei, kann Groß dennoch nicht verstehen: "Ich denke, dass Kimmich und Gündogan absolut zusammen funktionieren würden, weil das absolute Topspieler auf höchstem Niveau sind." Beide würden "vielleicht auch manchmal nicht fair betrachtet", dabei würden beide "jeder Mannschaft" guttun. "Beide", sagt Groß, "sind unfassbar gute Fußballer. Fußballerisch, von der Mentalität her, was sie erreicht haben, wie sie trainieren - das ist das höchste Level."

Ich habe meinen Trainerschein bereits angefangen Pascal Groß

Seine Rolle im DFB-Team weiß er dementsprechend einzuordnen. "Ich bin ein Mannschaftsspieler und würde mich klaglos auf die Bank setzen. Weil wir für Deutschland spielen", sagt der 32-Jährige, bei dessen mannschaftsdienlichen Äußerungen es nicht wundert, dass Groß bereits Gedanken an die Zeit nach der Karriere aufbringt - und sich eine Tätigkeit als Trainer sehr gut vorstellen könnte. "Ich habe meinen Trainerschein bereits angefangen, meine erste Lizenz schon abgeschlossen", sagt er. Doch die Arbeit an der Linie ist Zukunftsmusik. Vorerst hat Groß noch auf dem Feld viel vor. Allen voran bei der EM im eigenen Land.

