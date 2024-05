Kimmich über Laimer: "Herausragend, sein bestes Spiel"

Er gewann Zweikämpfe, eroberte Bälle, piesackte Jude Bellingham und spielte den Pass auf Leroy Sané vor dem 1:1: Konrad Laimer begeisterte beim 2:2 gegen Real Madrid Fans, Experten und sogar seine Mitspieler mit einer überragenden Leistung.

Ablösefrei wechselte Konrad Laimer im vergangenen Sommer aus Leipzig zum FC Bayern: Er spielte Rechtsverteidiger, im Mittelfeld, saß mal auf der Bank, war zwischendurch auch verletzt. Seit den Spielen gegen den FC Arsenal im Viertelfinale der Champions League hat der 26-Jährige seinen festen Platz auf der Doppelsechs und zeigte gegen Real Madrid eine fast perfekte Leistung. "Es war sicherlich ein gutes Spiel von mir, aber das ist auch wurscht, das bringt jetzt nix. Wir haben 2:2 gespielt, da kann es mir egal sein", wollte er nach dem Spiel kein Aufsehen um seinen Auftritt machen.

Das machten dafür andere. Joshua Kimmich zum Beispiel, mittlerweile wieder ein guter Rechtsverteidiger und Experte für die Beurteilung einer Leistung im defensiven Mittelfeld. "Herausragend, ein überragendes Spiel, nicht nur gegen den Ball", lobte der Nationalspieler seinen Teamkollegen und legte einen drauf. "Er hat auch mit Ball sehr gute Entscheidungen getroffen, gute Pässe zwischen den Linien gefunden." Kimmichs Fazit: "Er hat schon einige gute Spiele für uns gemacht, aber das war mit Abstand das Beste, fand ich."

Auf Laimer wartet die Bernabeu-Premiere

Sportvorstand Max Eberl schloss sich Kimmich bei Laimers Beurteilung an: "Ich fand, dass er es schon gegen Ödegaard gegen Arsenal im Hin- und Rückspiel sehr gut gemacht hat. Ich kenne Konny länger, er hat herausragende Qualitäten, was die Giftigkeit im Zweikampf, die Laufbereitschaft betrifft. Es ist unfassbar eklig, gegen ihn zu spielen, mit dem Ball ist er immer sicherer geworden."

Auffällig zudem: Als Thomas Tuchel in der Halbzeit umstellte und wechselte, Raphael Guerreiro brachte, erwischte es eben nicht Laimer, sondern dessen Doppelsechs-Partner Leon Goretzka. Wollen die Bayern am nächsten Mittwoch bei Real (21 Uhr, LIVE bei kicker) den Finaleinzug schaffen, wird Laimer eine ähnlich starke Leistung abliefern müssen. "Ich bin der Überzeugung, dass wir genug Chancen haben werden, wie es heute am Anfang und in der zweiten Halbzeit war, weil die Räume da sind und wir die Qualität haben", ist der Österreicher optimistisch. Es wird seine Premiere im Bernabeu. Als Leipzig dort in der vergangenen Saison spielte, fehlte er mit einem Riss der Syndesmose.