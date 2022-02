Kiel II: Platz eins im Norden, aber kein Aufstieg

In der Nord-Gruppe der Regionalliga Nord hatte sich die Zweitvertretung von Holstein Kiel Platz eins gesichert, mit dem Aufstieg in die 3. Liga wird die KSV II aber nichts zu tun haben.

Noch bevor es in der Regionalliga Nord in die Meisterrunde geht, hat der Gruppe-Nord-Primus seinen Verzicht auf die 3. Liga erklärt. "Die KSV Holstein hat entschieden, für ihre U 23 keinen Lizenzantrag für die 3. Liga zu stellen", teilte der Verein am Montag mit.

"Uns ist die Entscheidung sicher nicht leichtgefallen, aber wir haben als Präsidium auch die Verantwortung gegenüber dem Gesamtverein", meinte Geschäftsführer Uwe Stöver, der sportliche, wirtschaftliche und organisatorische Gründe ins Feld führte. "Und da wären es zu viele Faktoren, die unseren Grundprinzipien in diesen drei Bereichen entgegenstehen würden. Diese Herausforderung können wir derzeit noch nicht stemmen, ohne unseren eingeschlagenen Weg der nachhaltigen und soliden Entwicklung von Holstein Kiel zu verlassen."

Wir haben unsere Entscheidung im Hinblick auf die kommende Saison 2022/23 getroffen, unabhängig von dem sportlichen Verlauf in der anstehenden Meisterrunde. Uwe Stöver

Dabei hatte Kiel II mit zwölf Siegen, fünf Unentschieden und nur drei Niederlagen als Tabellenerster der Gruppe Nord souverän die Meisterrunde erreicht. "Natürlich tut es mir für die Jungs leid, die mit dem Gewinn der Vorrunde der Gruppe Nord einen großen Erfolg gefeiert haben. Wir haben unsere Entscheidung im Hinblick auf die kommende Saison 2022/23 getroffen, unabhängig von dem sportlichen Verlauf in der anstehenden Meisterrunde", meinte Stöver.

Regionalliga Nord als "ideale Liga für die Ausbildung unserer Talente"

Dominic Peitz, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, findet "die Entscheidung des Präsidiums am Ende nur konsequent und richtig. Wir sind zudem der Meinung, dass die Regionalliga Nord derzeit die ideale Liga für die Ausbildung unserer Talente darstellt." Der Aufstieg ist abgehakt, Meister der Regionalliga Nord kann Kiel II dennoch werden. "Wir werden jede Partie so ernst nehmen wie bisher in dieser Saison", unterstreicht dann auch U-23-Trainer Sebastian Gunkel.