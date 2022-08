kicker eSport Serien: Das ist unser Experte Fabian Broich

Mit "Road To Pro" und "Gesundheit und Fitness" wollen wir euch Einblicke in den eSport geben. Dazu haben wir uns Performance Coach Fabian Broich ins Boot geholt. Wieso er sich bestens dafür eignet und was ihr von dieser Zusammenarbeit habt:

Performance Coaching, Talent Representation und Team Performance - würde man die Arbeit Fabian Broichs auf drei Kernelemente herunterbrechen, wären es wohl diese. Mit seiner eSports Perfomance Agentur "Achieveminds" hat er es sich zum Ziel gesetzt, eSportler und Teams auf ein neues Level zu heben.

Dass der 31-Jährige dazu in der Lage ist, hat er in der Vergangenheit bereits nachweisen können: Sowohl im League-of-Legends-Team des FC Schalke 04, als auch bei der dänischen eSports-Organisation "Origen" war sein positiver Einfluss umgehend spürbar - und auch in Ergebnissen messbar.

Tipps von Profis für zu Hause

Dabei stets im Fokus: Wohlbefinden, Gesundheit, Lebensstil und Leistung seiner Schützlinge. Denn für Broich entsteht gutes Gameplay nicht nur am Pad oder Tastatur selbst. Neben Training vor dem Bildschirm vereint er in seiner ganzheitlichen Strategie zur Leistungsförderung auch Ernährung, Schlaf oder mentale Fitness. Ein Konzept, mit dem der Sportpsychologe die Perspektive auf Performance im eSport nachhaltig beeinflusst hat.

Doch nicht nur eSportler können sich mit ein paar Tricks und Kniffen abseits der Konsolen und Rechner stetig verbessern. Auch Hobby-Spieler profitieren von einer gesunden Ernährung, einem guten Schlafrhythmus oder psychischer Stärke. Wie man diese und weitere Aspekte der eigenen Leistung verbessert, wollen wir euch in der Serie "Gesundheit und Fitness" gemeinsam mit unserem Experten näher bringen. Damit auch euer Gameplay auf das nächste Level springt.

Zwei Talente im Blickpunkt

Zusätzlich verfügt Broich durch seine jahrelange Arbeit in der eSport-Branche über ein tiefgreifendes Verständnis des Ökosystems. Welche Strategien zum Erfolg führen und worauf es ankommt, um als Profi durchzustarten - Broich weiß Bescheid. Auch diese Expertise und Facette des Geschäfts wollen wir euch nicht vorenthalten. Daher begleiten wir mit "Road To Pro" die beiden aufstrebenden LoL-Talente Maya 'Caltys' Henckel und Simon 'Flay' Menne auf ihrem Weg in das Profidasein.

Wenn ihr also wissen wollt, was es braucht, um es als eSportler zum Profi zu schaffen, wie das Geschäft abläuft oder was für Möglichkeiten euch offenstehen, um euer Gameplay mit Tipps von Profis zu verbessern, seid ihr hier genau richtig. Ab sofort wird es jeweils mittwochs alle zwei Wochen im Wechsel einen Beitrag der Serien "Gesundheit und Fitness" sowie "Road To Pro" geben.