Keys chancenlos gegen Swiatek - Sabalenkas starkes Comeback

In Madrid löste Iga Swiatek am Donnerstag mühelos ihr Finalticket gegen Madison Keys. Elena Rybakina und Aryna Sabalenka lieferten sich am Abend einen packenden Fight, den die Belarussin gewann. Bei den Männern war für Daniil Medvedev ungewollt früh Endstation.

Siegerfaust: Iga Swiatek. IMAGO/Ricardo Larreina Amador