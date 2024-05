Keys chancenlos gegen Swiatek - Medvedev wirft das Handtuch

In Madrid geht es am Donnerstag um die beiden Tickets fürs Finale des WTA-Turniers. Iga Swiatek hatte keine Mühe mit Madison Keys, später duellieren sich Elena Rybakina und Aryna Sabalenka. Bei den Männern geht es am Abend für Daniil Medvedev um das Halbfinale in Madrid.

Siegerfaust: Iga Swiatek. IMAGO/Ricardo Larreina Amador