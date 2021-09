Kessler über Hauptmann: "Er ist Teil der Mannschaft!"

Kein neues Gesicht präsentierte sich am Dienstag in der ersten Einheit der Woche am Geißbockheim, aber eines, dass man zuletzt nur selten gesehen hatte. Niklas Hauptmann (25), wegen einer nicht näher benannten Krankheit lange ausgefallen, trainierte insgesamt rund 45 Minuten mit den Kollegen und individuell, ehe er wieder in der Kabine verschwand.

Ist wieder Teil des Kölner Kaders: Niklas Hauptmann. imago images