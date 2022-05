Kerber verpasst Achtelfinale in Paris

Angelique Kerber hat ihre fünfte Achtelfinal-Teilnahme bei den French Open verpasst - nach hartem Kampf und zu vielen Fehlern gegen Aliaksandra Sasnovich aus Belarus.

Die deutsche Nummer eins verlor ihr Drittrundenmatch gegen Aliaksandra Sasnovich am Freitag mit 4:6, 6:7 (5:7). Kerbers Siegesserie riss nach sieben gewonnenen Matches in Folge. Die 34 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin, die Sasnovich in der vergangenen Woche auf dem Weg zum Titel in Straßburg bezwungen hatte, fand letztlich kein Rezept gegen das druckvolle Spiel ihrer Gegnerin.

Kerbers bestes Abschneiden in Roland Garros bleiben zwei Viertelfinalteilnahmen 2012 und 2018. Es ist das einzige der vier Grand-Slam-Turniere, das sie in ihrer Karriere bisher nicht gewinnen konnte.

Gegen Sasnovich geriet Kerber im ersten Satz permanent unter Druck. Im zweiten Durchgang spielte die deutsche Nummer eins aggressiver, doch ihr fehlten letztlich Mittel, um ihre Gegnerin aus der Balance zu bringen.