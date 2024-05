Kerber bricht gegen Swiatek ein - Koepfer scheitert an Paul

Am Montag waren in Rom unter anderem Dominik Koepfer und Angelique Kerber gefordert - und beide verabschiedeten sich aus der "Ewigen Stadt". Koepfer unterlag Tommy Paul, Kerber der Weltranglistenersten Iga Swiatek .

Sand war wohl noch nie der Lieblingsbelag von Angelique Kerber - und wird es wohl auch nicht mehr werden. In Rom traf die Deutsche auf Iga Swiatek, die sich auf dem roten Belag in der Regel pudelwohl fühlt - und das zeigte sich nun auch in der "Ewigen Stadt". Kerber, dreimalige Grand-Slam-Siegerin, zeigte zwar eine gute Leistung gegen die 22-jährige Ausnahmespielerin aus Polen, musste sich schlussendlich aber dennoch mit 5:7, 3:6 geschlagen geben.

Kerber musste also in Rom im Achtelfinale die Segel streichen, die 36-Jährige dürfte aber nicht unzufrieden mit ihrer Form vor den anstehenden French Open (20. Mai bis 9. Juni) sein. Gegen Swiatek hielt sie Satz eins bis zum Schluss offen, überzeugte kämpferisch und wehrte gar sieben Satzbälle ab. In Durchgang zwei glückte ihr gar das frühe Break, doch letztlich setzte sich Swiatek klar durch, auch weil Kerber zum Ende hin einbrach. Die Polin lobte dennoch ihre Gegnerin. "Angie hat ganz sicher gut gespielt."

Kerber hatte auch in den Runden zuvor überzeugt und sich mit drei guten Siegen Selbstvertrauen getankt. Vor dem Sandplatz-Auftakt in Stuttgart hatte die Linkshänderin einen Erkältungsinfekt, schied dann auch gleich in Runde eins aus. Auf einen Start in Madrid hatte sie verzichtet, um sich auf Rom und Paris vorbereiten zu können.

Koepfer verabschiedet sich aus Rom

Bei den Herren verabschiedete sich Dominik Koepfer. Der 30-jährige Schwarzwälder verlor sein Drittrundenmatch gegen den favorisierten Tommy Paul (USA) mit 4:6, 3:6. Damit ist Alexander Zverev der einzige Deutsche im Achtelfinale des prestigeträchtigen ATP Masters. Der Olympiasieger trifft auf den Portugiesen Nuno Borges Favorit und geht dabei als klarer Favorit ins Duell.