Keine zehn Monate im Amt: Ismaels Watford-Aus von Ex-Schalker besiegelt

Der FC Watford hat das Kapitel Valerien Ismael nach nicht einmal zehn Monaten wieder geschlossen. Ein Ex-Schalker brachte am Samstag das Fass an der Vicarage Road zum Überlaufen.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen zwölf Pflichtspielen kommt die Entscheidung, die die Verantwortlichen beim FC Watford nur wenige Stunden nach der 1:2-Heimniederlage gegen Coventry City trafen, nicht wirklich überraschend. Valerien Ismael wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer der Hornets entbunden.

Nach dem Führungstreffer von Ryan Porteous in der 20. Minute träumten die Watford-Fans vom ersten Heimsieg seit dem 28. November, als an der Vicarage Road ein turbulenter 3:2-Erfolg gegen Norwich City eingefahren wurde. Am Samstag aber machte Watford die Rechnung ohne einen ehemaligen Schalker: Haji Wright drehte die Partie mit einem Doppelpack - vom Punkt und per Distanzschuss (40. und 72. Minute). Für den Stürmer, der seit August 2023 für Coventry aufläuft, waren es die Saisontore Nummer 12 und 13.

Die sogleich das Ende der kurzen Ismael-Ära in Watford besiegelten. Nach dem Aus von Chris Wilder (jetzt bei Sheffield United) im Mai 2023 hatte die Besitzerfamilie Pozzo auf den ehemaligen Bundesliga-Profi (113 Einsätze, acht Tore) und früheren Coach des VfL Wolfsburg sowie 1. FC Nürnberg gesetzt - es war ihr 19. hauptamtlicher Trainer in elf Jahren. Doch auch dieses Projekt scheiterte.

Nur elf der 37 Championship-Spiele mit Watford gewann der 48-Jährige, zwölf Partien endeten unentschieden, 14 gingen verloren. Mit 45 Punkten liegen die Hornets 13 Punkte hinter dem Aufstiegs-Play-off-Platz sechs, den aktuell Norwich City (5:0 gegen Rotherham) innehat - und nur noch sieben vor Abstiegsplatz 22. Mit einem Heimsieg gegen West Brom könnte Huddersfield diesen am Sonntag verlassen.

Cleverley bekommt das Vertrauen

Der Vorstand des Vereins sah sich laut Pressemitteilung gezwungen, "einen Wechsel vorzunehmen, um die Ergebnisse zu verbessern". Die unmittelbare Verantwortung kommt Tom Cleverley zu, der U-18-Coach wurde mit sofortiger Wirkung zum Interimscoach befördert. Den Staff des einstigen Profis von Manchester United (242 Premier-League-Einsätze, 14 Tore) will Watford in Kürze vorstellen.

Sein Debüt feiert der 34-Jährige am nächsten Samstag (16 Uhr) bei Kellerkind Birmingham, das auf Platz 21 aktuell sechs Punkte weniger vorzuweisen hat. Die harte Heimpremiere folgt am 29. März gegen den Zweiten Leeds United um Coach Daniel Farke.