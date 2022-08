Kein Start bei US Open: Kerber ist schwanger

Die US Open werden ohne Angelique Kerber stattfinden. Die ehemalige Nummer 1 der Welt ist schwanger.

Angelique Kerber erwartet ihr erstes Kind. Dies bestätigte die 34 Jahre alten dreimalige Grand-Slam-Siegerin am Mittwoch bei Instagram. Die nächsten Monate werde sie "aus dem bestmöglichen Grund" nicht mehr als Tennisspielerin um die Welt reisen, schrieb die deutsche Nummer eins bei Instagram, die damit für die an diesem Montag beginnenden US Open in New York absagen musste: "Ich wollte unbedingt bei den US Open antreten, habe letztendlich aber doch entschieden, dass zwei gegen eins kein fairer Wettkampf ist."

Kerbers Schwangerschaft soll nach Angaben ihres Managements aber nicht das Ende ihrer Karriere bedeuten. Es handele sich erst einmal um eine Babypause. "Es bedeutet mir alles, eine professionelle Athletin zu sein, aber ich bin dankbar für den neuen Weg, den ich jetzt gehe", schrieb Kerber weiter: "Um ehrlich zu sein bin ich nervös und aufgeregt zugleich."

Kerber spielte zuletzt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon, schied dort aber in der 3. Runde aus. Nach der Absage Kerbers fehlen beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres sowohl bei den Männern als auch Frauen die deutschen Topspieler, denn auch Alexander Zverev wird in New York nicht aufschlagen.

Kerber ist derzeit auf Platz 52 in der Weltrangliste notiert, die sie 2016 nach ihrem Triumph bei den US Open kurzeitig anführte.