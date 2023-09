Kein Break zugelassen: Maria erreicht Viertelfinale in Guangzhou

Beim WTA-Turnier im chinesischen Guangzhou steht die an Position drei gesetzte Tatjana Maria im Viertelfinale. Lokalmatadorin Zhuoxuan Bai war keine Hürde für die Deutsche.

Tatjana Maria spürt in China derzeit Aufwind. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Nachdem der Start stundenlang verschoben wurde, dauerte das Match selbst am Ende nur etwas mehr als eine Stunde: Tatjana Maria hatte im Achtelfinale des WTA-Turniers in Guangzhou (China) keine Probleme mit Zhuoxuan Bai. 6:1, 6:2 stand am Ende nach 67 Minuten auf der Anzeigetafel, ein deutlicherer Sieg, als es die Weltrangliste hätte vermuten lassen.

Schließlich ist die 20 Jahre alte Chinesin dort immerhin auf Position 128, ihrem Karrierebestwert, notiert. Doch Maria, Nummer 48 der Welt und zuletzt bei den US Open sowie in Osaka in der 1. Runde gescheitert, ließ kein einziges Break zu und schaffte selbst vier dieser Sorte.

Einzige Deutsche mit Erfolgserlebnis

Die Bad Saulgauerin bekommt es im Viertelfinale nun mit Yulia Putintseva aus Kasachstan oder der Dänin Clara Tauson zu tun. Bei dem Turnier der 250er-Kategorie ist Maria an Nummer drei gesetzt.

Anna-Lena Friedsam, Jule Niemeier und Tamara Korpatsch waren schon bei ihren jeweiligen Auftaktmatches ausgeschieden.