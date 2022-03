Kaum zu ersetzen: Alexander-Arnold fehlt Liverpool wochenlang

Das Titelrennen der Premier League hat der FC Liverpool wieder richtig spannend gemacht. In den kommenden Wochen müssen die Reds nun allerdings auf Leistungsträger Trent Alexander-Arnold verzichten.

Rechtsverteidiger Alexander-Arnold verletzte sich beim 2:0-Erfolg im Nachholspiel bei Arsenal am Mittwochabend. "Trent kann wegen einer Oberschenkelverletzung nicht spielen, auch für England (in der anstehenden Länderspielphase, d.Red.) nicht", sagte Jürgen Klopp im Vorfeld des FA-Cup-Viertelfinals bei Nottingham Forest (Sonntag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker). "Keine gute Nachricht, wir werden sehen, wie lange es dauert."

Englands Testspiele gegen die Schweiz und die Elfenbeinküste verpasst Alexander-Arnold auf jeden Fall. Dem FC Liverpool fehlt er daraufhin nicht nur im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Watford (2. April), sondern wahrscheinlich auch im absoluten Topspiel bei Manchester City am Wochenende darauf und den beiden Duellen mit Benfica im Champions-League-Viertelfinale. In der Premier League liegen die Reds nach erfolgreichen Wochen nur noch einen Punkt hinter Meister City, der vor nicht allzu langer Zeit schon enteilt zu sein schien.

Mit elf Vorlagen führt Alexander-Arnold das Assist-Ranking der Premier League momentan an. Dass der 23-Jährige kaum zu ersetzen ist, sieht auch Klopp so. "Ich kenne auf der Welt keinen Spieler, der so spielt wie Trent, also wird es schwierig, ihn eins zu eins zu ersetzen", sagte der Reds-Coach und kündigte an, am Sonntag womöglich auf eine "sehr junge Lösung" zu setzen. Damit dürfte der nordirische Nationalspieler Conor Bradley (18) gemeint sein. Weitere Alternativen sind Routinier James Milner, der Alexander-Arnold schon häufiger ersetzt hat, oder Joe Gomez.