Kaufpreis: 1,5 Milliarden US-Dollar - Saudi-Unternehmen übernimmt ESL und FACEIT

Zwei der größten Turnierorganisatoren im eSport fusionieren: ESL und FACEIT werden unter der saudischen Savvy Gaming Group zusammengeführt.

In der Nacht zum Dienstag fand im eSport eine Großübernahme statt. Die Savvy Gaming Group (SGG), hinter der der Staatsfonds von Saudi-Arabien um den umstrittenen Kronprinzen Mohammed bin Salman steht, hat die ESL und FACEIT gekauft. Die beiden Firmen zählen zu den größten unabhängigen Ligen- und Turnierorganisatoren und werden unter dem Namen ESL FACEIT fusioniert.

Dem "Handelsblatt" zufolge zahlt die Savvy Gaming Group insgesamt etwa 1,5 Milliarden US-Dollar für die beiden Unternehmen - knapp eine Milliarde für die ESL und eine halbe Milliarde für FACEIT. Die behördliche Zustimmung vorausgesetzt, soll der Deal im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

"Eine Welt, in der jeder jemand sein kann"

ESL und FACEIT zählen zu den treibenden Kräften hinter dem eSport-Wachstum der vergangenen Jahre und gehören zu den größten Organisatoren von eSport-Ligen und -Turnieren weltweit. Das Kölner Unternehmen ESL erlangte insbesondere durch Events wie ESL One und die Intel Extreme Masters internationale Bekanntheit, FACEIT vor allem für die Esports Championship Series.

"Mehr Know-how, Fähigkeiten und Ressourcen als je zuvor" verspricht sich ESL-CEO Craig Levine laut einer Pressemitteilung von der Fusion und der Übernahme durch die Savvy Gaming Group: "Unsere Mission bleibt unverändert: eine Welt zu schaffen, in der jeder jemand sein kann."

Nächste Gaming-Offensive aus Saudi-Arabien

Wie die eSport-Community die Expansion des saudischen Einflusses aufnehmen wird, bleibt indes abzuwarten. In der Vergangenheit hatte sich bei verschiedenen Vorstößen teils deutlicher Widerstand geregt. So etwa beim Versuch eines Projekts namens "NEOM", eine Partnerschaft mit Blast und League of Legends einzugehen.

"SGG hat sich verpflichtet, stark in die Spiele- und eSport-Branche zu investieren", wird CEO Brian Ward nun in der Mitteilung zur Übernahme zitiert. Teil des neuen Unternehmens ESL FACEIT werden auch die Marken DreamHack, ESEA und Badlion sein. Das Gaming-Portfolio der jeweiligen Anbieter soll vorerst unverändert fortgeführt werden, erklärt ESL FACEIT.

