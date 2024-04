Kastrati verlängert beim SC St. Tönis

Der SC St. Tönis und Trainer Bekim Kastrati haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis einschließlich Juni 2025 geeinigt.

Bekim Kastrati wird das Zepter an der Seitenlinie des SC St. Tönis auch in der kommenden Spielzeit schwingen. Der Cheftrainer hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Der 44-Jährige, der zuvor beim SV Straelen arbeitete, übernahm den Fusionsverein im vergangenen Oktober, nachdem Alexander Thamm gehen musste. Seitdem hat die Mannschaft unter Kastrati eine "hervorragende Entwicklung" durchlebt und hat sich vom letzten auf den 12. Tabellenplatz gearbeitet.

"Bekim gehört einfach nach St. Tönis"

"Bekim gehört einfach nach St. Tönis. Dies haben die gemeinsamen Jahre vor der knapp zweijährigen Unterbrechung und gerade auch die aktuelle Saison klar gezeigt. In einer schwierigen Situation hat er das Team übernommen und kontinuierlich verbessert", freut sich Achim Lemmen, Leiter Verwaltung und Finanzen, über die Kastrati-Zusage. Gleiches gilt freilich auch für den sportlichen Leiter Holger Krebs, der den Spielstiel seines Trainer lobt. "Der aktive und offensive Spielstil, welchen wir unter Bekim spielen, entspricht genau der Art und Weise, wie wir zukünftig in St. Tönis den Fußball interpretieren möchten."

Damit wurde eine wichtige Entscheidung in St. Tönis frühzeitig geklärt. Nun gilt der Fokus zunächst dem Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein. Und dort wartet am Sonntag der FC Büderich auf die Kastrati-Truppe, die das Hinspiel damals noch unter Thamm mit 0:3 verlor.