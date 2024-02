Karim Konaté und die legendärsten Bundesliga-Spieler aus Afrika

Gordon Igesund (Südafrika)

Bereits in den 1920ern gab es den ersten Ägypter im österreichischen Fußball, in der Bundesliga liefen mit Gordon Igesund (GAK) und George Williamson (Eisenstadt) erst am 25. 10. 1980 die ersten (Süd) Afrikaner auf. Nach 26 Toren in 81 BL-Spielen führte Igesund in seiner Heimat vier (!) Teams zu Meisterehren, bei der WM 2014 war er Teamchef der "Bafana Bafana". imago sportfotodienst