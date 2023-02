Kapitän bleibt an Bord: Wolfsburgs Machacek verlängert vorzeitig

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit Kapitän und Top-Scorer Spencer Machacek verlängert.

Der kanadische Spielführer der Grizzlys Wolfsburg, Spencer Machacek, bleibt den Niedersachsen auch in der Zukunft erhalten. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat der Top-Scorer (27 Treffer, 24 Assists) sein Arbeitspapier vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.

"Sehr glücklich": Fliegauf freut sich über Vertragsverlängerung

"Als Kapitän führt er das Team an, stellt sich aber auch jederzeit in den Dienst der Mannschaft und ist sich für keine Arbeit zu schade. Wir sind sehr glücklich, solch einen Spieler in unseren Reihen zu haben", freut sich Wolfsburgs Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Machacek wechselte vor fünf Jahren von der Düsseldorfer EG in die Autostadt. Zuvor lief er bereits für die Augsburger Panther und die Eisbären Berlin auf.