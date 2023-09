Kane: "Es gibt einen Grund, warum Bayern mich geholt hat"

Harry Kane (30) trifft nach dem guten Start beim FC Bayern direkt alte Bekannte. Der Stürmer sprach vor dem Königsklassen-Auftakt nicht nur über Manchester United.

An Interviewterminen mangelt es auch nach fünfeinhalb Wochen in München nicht, und trotzdem erweckt Harry Kane zumindest nach außen hin noch keinen Medien-müden Eindruck. "Es war ein guter Start für mich hier", sagte der Angreifer des FC Bayern am Dienstagnachmittag auf seine schon gewohnt professionell-lockere Art. Mit vier Toren in vier Bundesliga-Spielen "bin ich sehr zufrieden, aber", eben ganz der Profi, "es gibt noch viel Raum für Verbesserungen."

Anfangen, eine eine Schippe draufzulegen, will der Engländer am liebsten gleich am Mittwochabend gegen eine Mannschaft, die er aus zwölf Tottenham-Jahren nur allzu gut kennt, auch wenn Kane in 19 Aufeinandertreffen mit ManUnited "nur" fünf Tore und sechs Siege gelangen. Gerade jetzt, wo es bei Erik ten Hags Red Devils nur so von Problemen wimmelt, mahnt der England-Experte: "Wir erwarten eine Reaktion von ihnen", erklärt Kane und warnt vor Uniteds Konterstärke. "Aber wir wollen dominieren und sie auseinanderspielen."

Bayern-Dominanz in der CL-Gruppenphase

Mut dürfte den Münchnern nicht nur der durchaus gelungene Saisonstart in der Liga machen, sondern vor allem die jüngsten Champions-League-Erfahrungen, immerhin haben die Bayern letztmals im Dezember 2020 (1:1 bei Atletico Madrid) nicht dreifach in der Gruppenphase gepunktet.

Ich habe das Gefühl, dass ich dem Team helfen kann. Darum bin ich hier. Harry Kane

Das Problem: In jedem dieser anfangs so erfolgreichen Jahre war spätestens im Viertelfinale Schluss. "Es gibt einen Grund, warum Bayern mich geholt hat", sagt Kane also durchaus selbstbewusst und meint natürlich das alles überstrahlende Saisonziel: "Bayern will wieder die Champions League gewinnen, und ich will alles dafür geben, das zu erreichen. Ich habe das Gefühl, dass ich dem Team helfen kann. Darum bin ich hier, ich will auf dem höchsten Level spielen und dem Team helfen. Aber zuerst müssen wir uns für die K.-o.-Phase qualifizieren."

Kanes Deutschkenntnisse noch mit Luft nach oben

Abseits des Platzes sieht Kane derweil noch etwas Luft nach oben, beziehungsweise Luft für Verschnaufpausen nötig. Aufgrund der Länderspielphase und der Geburt seines vierten Kindes, für das er nach London und zum Audi-Termin umgehend zurück nach Ingolstadt geflogen war, blieb bislang wenig Zeit, sich richtig einzufinden in München, die Deutschkenntnisse sind bis auf "Servus" und "gut" noch nicht weit fortgeschritten. "Aber", versichert der 30-Jährige, "ich freue mich auf alles hier."

Fürs Erste geht es trotzdem weiter Schlag auf Schlag: Nach ManUnited wartet am Samstag Bochum (ab 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), und schon am Sonntag darf Kane mit seiner neuen Mannschaft erstmals das Oktoberfest kennenlernen.