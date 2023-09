Kaepernick bietet sich bei den New York Jets an

Nach dem langfristigen Ausfall von Aaron Rodgers gehen die Diskussionen um die Quarterback-Position bei den New York Jets weiter. Auch Colin Kaepernick bringt sich in einem Brief an Besitzer Joe Douglas ins Spiel.

In einem Brief, der auf den 21. September 2023 datiert ist, bot Kaepernick den Jets seine Dienste an. "Ich würde mich geehrt fühlen und wäre extrem dankbar für die Möglichkeit, den Trainingskader anzuführen", schrieb der 35-Jährige, der ausführlich erklärte, warum er glaubt, der Richtige zu sein, um die Jets-Defense im Training auf künftige Gegner vorzubereiten. Er habe seit sechs Jahren an jedem Werktag von 5 Uhr bis 8 Uhr morgens auf dem Feld und im Kraftraum trainiert und wolle zeigen, dass er noch immer ein sehr guter Quarterback sei.

Dass die Jets, die schon Quarterback Trevor Siemian (31) für den Practice Squad verpflichten werden, Kaepernicks Angebot annehmen, ist unwahrscheinlich. Der Quarterback hat seit sieben Jahren nicht mehr in der NFL gespielt. Mit seinem stillen Protest beim Abspielen der US-Nationalhymne setzte Kaepernick eine Entwicklung in Gang, die viel bewegte und der Auslöser dafür war, dass sich heute so gut wie jeder NFL-Profi sozial engagiert (was davor die absolute Ausnahme war).

Seit 2016 hat kein Team Kapernick eine Chance gegeben

Während er sich abseits des Platzes zur Bürgerrechts-Ikone entwickelte, ist Kaepernicks Karriere als Quarterback in der NFL seit 2016 auf Eis gelegt. Seinen Vertrag bei den San Francisco 49ers, deren neuer Head Coach Kyle Shanahan sportlich nicht mehr auf ihn setzen wollte, kündigte Kaepernick seinerzeit per Spieleroption. Seitdem hat er trotz einiger Workouts, zuletzt bei den Las Vegas Raiders, von keinem Team mehr eine Chance.

Den Brief an die Jets veröffentlichte Rapper J Cole am Dienstag auf Instagram, nach eigenen Aussagen mit Kaepernicks Zustimmung. Die Nachrichtenagentur AP bestätigte die Echtheit des Briefs mit Verweis auf eine anonyme Quelle aus Kaepernicks engem Umfeld.

Quarterback Rodgers (39) hatte sich im Auftaktspiel gegen die Buffalo Bills nach wenigen Minuten einen Achillessehnenriss zugezogen. Mit Zach Wilson als Starter haben die Jets zuletzt zweimal verloren. Allen Beteuerungen von Head Coach Robert Saleh zum Trotz, voll auf Wilson setzen zu wollen, werden die Forderungen nach der Verpflichtung eines neuen Quarterbacks im Umfeld des Teams immer lauter. Auch Jets-Legende und Hall-of-Famer Joe Namath meldete sich zu Wort ("Ich habe genug von Zach Wilson gesehen").

Kicker-Experte Adrian Franke sieht in seiner wöchentlichen "Four Downs"-Kolumne ebenfalls die Gefahr, dass die Jets den Locker Room verlieren könnten, wenn sie an Wilson festhalten.