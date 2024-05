Junioren-Nationalspielerin Platner unterschreibt in Essen

Die SGS Essen hat Paulina Platner unter Vertrag genommen. Die 18 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt von der Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt, die sie aktuell als Kapitänin anführt.

Als letzter verbliebener reiner Frauenfußball-Verein hat sich die SGS Essen auch in der abgelaufenen Bundesliga-Saison behauptet und ist als Tabellen-Vierter ins Ziel eingelaufen. Die Planungen für eine weitere Erstliga-Saison laufen beim Revierklub auf Hochtouren, einen Tag nach dem 0:6 in Wolfsburg haben die Verantwortlichen in Essen bereits ihren sechsten Neuzugang vorgestellt.

Paulina Platner wird künftig für die SGS auflaufen. Die defensive Mittelfeldspielerin kann trotz ihrer erst 18 Jahre bereits 63 Partien (27 Tore) in der 2. Frauen-Bundesliga vorweisen und führt ihr aktuelles Team, die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt, in der noch bis zum kommenden Wochenende laufenden Spielzeit als Kapitänin auf das Feld. Am Dienstag unterschreib sie bei ihrem neuen Team, auf das ihre Entscheidung fiel, "weil ich hier von Anfang an durch die familiäre und persönliche Atmosphäre ein sehr gutes Gefühl hatte."

"Sie erkennt viele Situationen auf dem Platz sehr früh"

"Auch der leidenschaftliche und kämpferische Spielstil der Mannschaft gefällt mir und passt denke ich auch sehr gut zu mir. Ich will in Essen den nächsten Schritt gehen, erste Erfahrungen in der Bundesliga sammeln und mich auf diesem hohen Niveau weiterentwickeln", erklärte Platner, die 35 Einsätze für diverse DFB-Nachwuchsmannschaften vorweisen kann.

"Paulina hat für ihr Alter schon eine unglaubliche Erfahrung", freut sich Trainer Markus Högner über die neue Spielerin bei der SGS, die in den vergangenen Jahren immer wieder als ausgezeichnetes Sprungbrett für Talente diente. "Sie geht auf dem Feld voran, bringt auf der Sechs Struktur ins Spiel und erkennt viele Situationen auf dem Platz sehr früh. Paulina passt perfekt in unser Anforderungsprofil, von daher sind wir sehr froh, dass wir eine Spielerin von diesem Format für uns verpflichten konnten."