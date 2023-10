Junge, wilde Torjäger: Die talentiertesten Stürmer in FC 24

Nicolo Tresoldi - ST/MS - 18 Jahre - Hannover 96 - 62 GES/81 POT

Der gebürtige Italiener hat in der 2. Bundesliga für Hannover in fünf Spielen bereits zweimal getroffen. In FC 24 liegen die Kernwerte als Stürmer im mittleren 60er-Bereich. Kostenpunkt: Rund 825.000 Euro, 1.000 Euro pro Woche an Salär. kicker eSport