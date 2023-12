Jürgen Säumel wird Trainer bei Sturm II

Trainerwechsel beim Zweierteam von Sturm Graz: Jürgen Säumel übernimmt den Posten von Thomas Hösele, Sportdirektor Andreas Schicker will damit "frischen Wind ins Team bringen".

Sportdirektor Andreas Schicker begrüßt Jürgen Säumel (r.) zurück in Graz. SK Sturm Graz

Kurz vor Weihnachten gab der SK Sturm Graz einen Trainerwechsel innerhalb des Vereins bekannt. Der langjährige Coach der zweiten Mannschaft, Thomas Hösele, muss seinen Posten nach sechs Jahren räumen, wird dem Verein allerdings in anderer Funktion erhalten bleiben. Sein Nachfolger heißt Jürgen Säumel.

Sportdirektor Andreas Schicker betonte in einer Aussendung Höseles "hochprofessionelle und hervorragende Arbeit", nun sei es allerdings an der Zeit, "einen neuen Impuls in der Mannschaft zu setzen und mit Jürgen Säumel neue Ansätze und frischen Wind ins Team zu bringen".

Säumel bestritt als Aktiver 189 Pflichtspiele für die Grazer, zuletzt war er bis März als Trainer der zweiten Mannschaft des Wolfsberger AC tätig. Davor fungierte er für ein Jahr als Co-Trainer des damaligen ÖFB-Teamchefs Franco Foda.