Jordan von Stange am Kopf getroffen: Sevilla-Derby abgebrochen

Das Achtelfinale der Copa del Rey zwischen den Stadtrivalen Real Betis und FC Sevilla wurde am Samstagabend abgebrochen. Der Grund: Ein Spieler wurde von einem von der Tribüne geworfenen Gegenstand am Kopf getroffen.

Diese Stange traf Joan Jordan: Schiedsrichter De Burgos mit dem Corpus Delicti in Sevilla. Europa Press via Getty Images

Es geschah in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, unmittelbar nachdem Fekir per direkt verwandelter Ecke das 1:1 für Betis erzielt und das Estadio Benito Villamarin in ein Tollhaus verwandelt hatte. Die Beticos auf den Rängen rasteten vor Freude aus - und einer schlug im Anschluss dabei völlig über die Stränge. Von der Tribüne aus wurde eine Stange in Richtung Spielfeld geschleudert, die dann Gästespieler Joan Jordan am Kopf traf.

Der 27-Jährige ging zu Boden, hielt sich den Kopf, stand aber schnell wieder auf und wurde vom Platz geführt. Schiedsrichter Ricardo de Burgos unterbrach die Partie umgehend. Während das Gästeteam umgehend in die Katakomben ging, blieben viele der Hausherren-Akteure auf dem Rasen. Lange Zeit herrschte Unklarheit, ehe die Partie etliche Minuten später dann offiziell abgebrochen wurde.

Real Betis wollte das Spiel fortsetzen

Während der Unterbrechung waren Polizeikräfte auf dem Teil der Tribüne sichtbar, aus dem das Wurfgeschoss offenbar gekommen war. Später am Abend twitterte der gastgebende Klub: "Real Betis Balompie verurteilt den Wurf eines Gegenstandes auf dem Spielfeld während des Copa-del-Rey-Spiels aufs Schärfste. Der Klub hat sofort mit der Nationalpolizei zusammengearbeitet, um den mutmaßlichen Täter zu identifizieren." Real Betis habe jedoch auch "zu jeder Zeit" die Absicht gehabt, "das Spiel wieder aufzunehmen und hofft, es so schnell wie möglich abzuschließen."

Ob es zu einer Fortsetzung oder gar einer Spielwiederholung kommt, ist noch offen. "Der RFEF verurteilt alle Gewalttaten auf dem Spielfeld", schrieb der spanische Fußballverband lediglich in einer Erklärung.